Irish Folk Rock mit Tir Nan Og im Spectaculum Mundi

Tir Nan Og – zu deutsch „Das Land der ewigen Jugend“: Unter diesem Namen touren die fünf Musiker aus Zentralbayern seit vielen Jahren und haben es mittlerweile auf gut 300 Konzerte in Deutschland und der Schweiz gebracht. Ob in gemütlichen Pubs oder auf großen Festivals wie Shamrock Castle, Schlosshof Festival oder dem Mittelalterlichen Phantasie Spectaculum, Tir Nan Og verstehen es ihr Publikum zu begeistern. Das liegt sicherlich zum einen an der energiegeladenen Show der sympathischen Musiker, zum anderen an der außergewöhnlichen Musik. Die Band vermischt unterschiedliche Stilrichtungen zu einem gelungenen Mix, der trotzdem dem (Irish) Folk Rock treu bleibt. Moderne Arrangements bekannter Folksongs und viele Eigenkompositionen regen zum Mittanzen und Mitsingen an.

