IRON MAIDEN – Britische Kult-Band ist Headliner am 09.06.2018 auf dem Rockavaria

Der Juni 2018 rockt – nach der Bekanntgabe der TOTEN HOSEN, die am 10.06.18 den Münchner Königsplatz rocken werden, steht nun mit der britischen Kult-Band IRON MAIDEN der zweite Main-Act für die malerische Location im Herzen der Landeshauptstadt fest – am 09.06.18 werden IRON MAIDEN als Headliner zum Rockavaria kommen.

Im Anschluss an die unglaublich erfolgreiche Tour von 2016/2017 zur Unterstützung ihres 16. Studioalbums The Book Of Souls steigt IRON MAIDEN 2018 wieder in den Tourbus für eine Reihe von Arena- und Festivalveranstaltungen in Europa im Rahmen der Legacy of the Beast World Tour, die am 26. Mai in Tallinn, Estland, eröffnet wird und am 10. August in der O2 Arena in London ausklingt. In Deutschland spielt IRON MAIDEN am 9. Juni 2018 u.a. in München auf dem Königsplatz als Headliner des Rockavaria Festivals. Der vollständige Tourneeplan für Europa steht auf ironmaiden.com zur Verfügung.

Das Konzept der Legacy Of The Beast World Tour wurde vom gleichnamigen Mobile Game und Comicheft von Maiden inspiriert und das Bühnenbild wird eine Reihe verschiedener, jedoch ineinandergreifender „Welten“ präsentieren, mit einer Setliste, die eine breite Auswahl an Material aus den Achtzigern abdeckt und mit einer Handvoll Überraschungen späterer Alben aufgepeppt wird.

Maiden-Manager Rod Smallwood erklärt weiter:

„Wie unsere Fans wissen, folgen wir, seit sich Bruce und Adrian zu Beginn der Jahrtausendwende wieder Maiden anschlossen, einem bestimmten Tourzyklus. Dabei wechseln wir immer neue Albumtouren mit „History/Hits“-Touren mit alten Songs ab. Wir haben viele Gründe, aus denen wir gerne so vorgehen, nicht zuletzt, weil es der Band die Gelegenheit gibt, sowohl neues Material als auch alte Favoriten zu spielen, von denen wir wissen, dass die Fans sie gerne hören. So bleibt das Erlebnis frisch, nicht nur für die Fans, sondern auch für die Band. Wir entschieden uns dazu, uns bei dieser History/Hits-Tour auf das Thema Legacy Of The Beast zu konzentrieren. Dies erfüllt unsere Zwecke perfekt und bietet den geeigneten Rahmen, um kreativ zu werden und Spaß zu haben, insbesondere mit Eddie! Ich will im Moment nicht zu viel verraten, aber wir arbeiten gerade an einer Reihe verschiedener Bühnenbilder, allesamt im Einklang mit der Maiden-Tradition, und hoffen, unseren Fans ein fantastisches Erlebnis zu bieten, wenn sie sich diese ganz besondere Show anschauen.“

1975 gegründet, zählt die Band zu den Urvätern der Heavy Metal-Szene. Ihr Maskottchen Eddy, das als überdimensionales Monster auf Plattencovern und bei Liveshows in Erscheinung tritt, hat mit der Band zusammen weltweite Bekanntheit erlangt. Bis heute haben IRON MAIDEN mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und zählen zu den kommerziell erfolgreichsten Vertretern ihres Genres. Songs wie „Fear Of The Dark“ oder „Run To The Hills“ sind Hymnen.

Am Samstag, den 09. Juni 2018 headlinen IRON MAIDEN die Hauptbühne eines Open Air-Tages, wie er bislang beispiellos für den Königsplatz ist.

Zwei Bühnen, zwei Tage mit jeweils 10 Bands, Rock vom Feinsten auf einem völlig neu konzipierten Königsplatz mitten in der bayerischen Landeshauptstadt – der Sommer in der Stadt verspricht schon jetzt spektakulär zu werden.

Die Hauptbühne, die „King´s Stage“, wird gegenüber der Propyläen aufgebaut. Die zweite Bühne, ist sprichwörtlich die „Green Stage“ und findet im schattigen Park hinter der Glyptothek Platz. Sie bietet knapp 3.000 Fans die Möglichkeit zu rocken.

Biergartenbereiche mit zahlreichen gastronomischen Angeboten sorgen für das leibliche Wohl. Großzügige Flächen zum Chillen sind auf dem weitläufigen Areal geplant. Das Gelände bietet täglich 22.000 Besuchern Platz und liegt nur fünf Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof München entfernt.

Iron Maiden

Samstag 09.06.2018

München – Königsplatz

VVK Start: 14.11.2017 um 16.00 Uhr

Weitere Bands werden in Kürze angekündigt