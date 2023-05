Isabell und Dominik Klein sowie Niklas Kaul Botschafter der EHF EURO 2024 in München

Zwei Weltmeister und ein Münchner Kindl – Isabell und Dominik Klein sowie Zehnkampf-Weltstar Niklas Kaul sind bei der EHF EURO 2024 die Botschafter für den Spielort München

Wenn es um das Werfen geht, sollten ehemalige Handballprofis gegen Leichtathleten eigentlich im Vorteil sein, aber: „Ich hatte keine Chance“, sagt Dominik Klein, Weltmeister 2007, dreimaliger Champions-League-Sieger mit dem THW Kiel, siebenmaliger Champions-League-Finalist und achtmaliger Deutscher Meister mit den Zebras. Der Grund war sein Gegenüber, der König der Athleten: Niklas Kaul, Zehnkampf-Welt- und -Europameister. Die Spezial-Disziplin des 25-Jährigen ist der Speerwurf und bis zu seinem 15. Lebensjahr spielte der gebürtige Saulheimer neben der Leichtathletik auch Handball.

Dass sich beide trafen, hat seinen Grund: Dominik Klein (39) und Niklas Kaul sind zwei der drei Botschafter des Spielorts München bei der EHF EURO 2024. Dritte im Bunde ist ein Münchner Kindl, Kleins Frau Isabell (38), die 91 Mal für Deutschland auflief, ihren größten Erfolg im Trikot mit dem Bundesadler allerdings im Sand feierte: als Europameisterin im Beachhandball im Jahr 2006. Nach ihrem Karrierestart in Ismaning wechselte Isabell Klein erst nach Bensheim, feierte dann ihre größten Erfolge mit dem Buxtehuder SV als Pokalsiegerin, Europapokalsiegerin und deutsche Vizemeisterin.

„Als Münchnerin gibt es nichts Größeres, als Botschafterin für den EM-Spielort München zu sein. Das ist eine mega-coole Sache. Ich habe immer davon geträumt, im Süden Deutschlands mitzuhelfen, um eine richtige Handball-Begeisterung zu entfachen“, sagt die frühere Nationalspielerin. Bei der WM 2019 hatte ihr Mann Dominik die Botschafterrolle bereits inne, nun ist das Ehepaar gemeinsam unterwegs. „Bei der WM 2019 waren die Spiele in München fast alle ausverkauft, es gab eine unglaubliche Handball-Begeisterung in München, das habe ich vor Ort miterlebt. Jetzt bin ich noch näher dran, es ist eine große Ehre, die EHF EURO gemeinsam mit Dominik zu begleiten“, sagt Isabell Klein: „Dominik und ich haben die gleiche Leidenschaft für Handball, und es ist total cool, dass Männer- und Frauenhandball gemeinsam repräsentiert wird. Wir werden bei so vielen Veranstaltungen wie möglich Werbung für die EM-Spiele in München machen.“

Eine von vielen Tätigkeiten rund um den Handball – neben seinem Job als TV-Experte – von Dominik Klein ist der Posten des Marketingverantwortlichen bei Bayerischen Handball-Verband. Dabei ist der 187-malige Nationalspieler viel in der Nachwuchsförderung unterwegs, hat zudem in Coronazeiten den ehrenamtlichen Handball-Campus München gegründet, um Kinder wieder für Bewegung und Handball zu begeistern. Und in diesem Sinne wird er in Zusammenarbeit mit der Landesstelle für Schulsport und dem Bayerischen Handball-Verband mit dem „EURO-Slalom-Prell-Parcour“ 100 Grundschulen in Bayern besuchen und so 10.000 Grundschüler erreichen. „Wir haben ganz viele Aktionen geplant, um Werbung für das Turnier zu machen, aber auch Kinder und Jugendliche für den

Handball zu gewinnen. Neben einer vollen Olympiahalle ist eines unserer Hauptziele, mit der Europameisterschaft die Basis des Handballs zu stärken. Isi und ich wollen unsere Leidenschaft für den Handball auf andere übertragen“, sagt Dominik Klein.

Und um auch ganz andere Zielgruppen und Sportfans zu erreichen und Interesse für die EHF EURO 2024 zu wecken, wird es zahlreiche Botschafter-Challenges geben. Diese werden in den Social-Media-Kanälen im Vorfeld der EHF EURO zu sehen sein. Zehnkämpfer Niklas Kaul hat natürlich eine besondere Beziehung zum Olympiapark in München: denn im Vorjahr gewann er dort den EM-Titel bei den European Championships dank einer unglaublichen Energieleistung im abschließenden 1.500-Meter-Lauf. Und wie Klein freut sich Kaul auf die Handball-Europameisterschaft: „Ich werde während der EM in der tollen Anlage in München trainieren und mir dann ganz viele Spiele in der Olympiahalle anschauen, das habe ich mir extra so gelegt.“ In seiner Zeit als Handballer spielte Kaul erst im linken Rückraum und später auf der Spielmacherposition. „Mit 15 Jahren musste ich mich zwischen Handball und Leichtathletik entscheiden, und ich glaube, ich habe alles richtig gemacht.“ Aber Handball hat er immer noch verfolgt – und natürlich kennt er auch Dominik Klein: „Ich habe bei der Heim-WM 2007 als Neunjähriger alle Spiele verfolgt, das war gigantisch – und diese WM hat definitiv meine Handballzeit geprägt. Zudem war ich Fan des THW Kiel – und auch daher habe ich Dominik immer die Daumen gedrückt und war immer begeistert von seinen Drehern.“

Die Kleins kannten Kaul vorher nur aus dem Fernsehen, sind aber vollauf begeistert von ihrem Mit-Botschafter: „Niklas ist ein ganz toller Mensch, und trotz aller Erfolge absolut auf dem Boden geblieben. Er hat eine unglaubliche Einstellung, ist sehr diszipliniert und zielorientiert, ein cleveres Kerlchen und super-sympathisch“, sagt Isabell Klein: „Und man merkt, dass er mal Handball gespielt hat und ein echter Allroundsportler ist.“

„Mit unseren Challenges werden wir voller Leidenschaft und Begeisterung für unsere Sportart und die EHF EURO werben. Wir planen zudem ganz viele tolle Botschafteraktionen mit anderen Münchnern und bayerischen Sportvereinen und Sportarten. Wir werden zeigen, wie cool Handball zum Standort München passt“, ergänzt Dominik Klein: „Die WM 2019 hat gezeigt, wie genial Olympiahalle und Olympiapark für solche Großevents sind.“

Weitere Infos und Tickets zur EHF Euro 2024 gibt es hier.