Jung, laut, engagiert – Beim Isarflux Festival im Gasteig HP8 treffen am Ostersonntag, 5. April, Punk-Bands auf Musiktheater, Folk-Sounds und Live-DJs. Gleich neben der Bühne: Kleidertausch und Infos zu sozialem Engagement. Der Eintritt ist frei.

„Isarflux ist dieses Jahr mehr als nur Party“, sagt Luisa Eschenbacher. „Miteinander und soziales Engagement bekommen bei uns einen eigenen Raum.“ Als Auszubildende am Gasteig HP8 ist Luisa Teil der Festival-Leitung. Jedes Jahr organisieren die Gasteig-Auszubildenden das Isarflux: Von der Auswahl und dem Booking der Künstler*innen, der Bühnen- und Lichttechnik bis hin zum Marketing liegt alles der Hand der Azubis.

Ganz bewusst haben sie die Kölner Punk-Band „pogendroblem“ als Highlight in der Halle E engagiert. Gestartet als Schüler-Kellerband feiert „pogendroblem“ mit rotzigen Songs zu ernsten Themen wie Klimakrise, Fragmentierung der Gesellschaft und absurden Alltagsgeschichten seit rund zehn Jahren große Erfolge.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt von Charleen Herzig. Die Berliner Influencerin und DJ spielt energiegeladene Sets zwischen Hard Trance, Bounce und Hard Techno. Eine Besonderheit der aufsteigenden Newcomerin: Sie macht sich für „Sober Raves“ stark – nüchternes Feiern statt Drogen und Alkohol.

Um auch Performer*innen aus der Region eine Plattform zu bieten, starten die Gasteig-Azubis ihr Festival mit einer Einlage des Musiktheaterprojekts IMAL, das auf dem Gelände des Gasteig HP8 beheimatet ist. Das junge Ensemble teilt sich die Bühne mit der Münchner Folk-Band „Driftwood“. Ebenfalls aus München stammt „Rosa Rost“: Postpunk, Shoegaze und Wave lassen einen Sound entstehen, der gleichermaßen zum Versinken wie zum Tanzen einlädt.



Wer nicht nur tanzen und feiern will, kann gleich neben dem Dancefloor selbst aktiv werden: Beim Kleidertausch gibt man Schrankhüter her und nimmt neue Schätze mit. Und Stände von Initiativen wie Green City, Sea-Eye und der Auffangstation für Reptilien laden ein zu Austausch und Engagement.

„Wir Azubis sind super happy mit dem Programm, das wir für Isarflux zusammengestellt haben. Für den Ostersonntagabend die beste Alternative zum Schokoeier-Essen“, sagt Luisa Eschenbacher.

ISARFLUX 2026

Ostersonntag, 5. April 2026

Gasteig HP8, Halle E + Saal X

Hans-Preißinger-Straße 8, 81379 München

EINTRITT FREI!



Line-Up:

Ab 18:30 Uhr: Kleidertausch + Engagement, Projektor in der Halle E

19:00 Uhr: IMAL + Driftwood, Halle E

20:30 Uhr: Rosa Rost, Halle E

21:30 Uhr: pogendroblem, Halle E

22:30 Uhr: DJ Cosmo, Saal X

23:30 Uhr: Charleen Herzig, Saal X