München, 29. August 2018. Bereits zum neunten Mal lädt der Isarinselfest-verein zu einem bunten Sommerfest an der Isar ein. Vom 31. August bis zum 2. September 2018 wird sich das Gelände zwischen Ludwigs- und Maximiliansbrücke wieder in eine Festmeile verwandeln. Das diesjährige Familienfest an der Isar steht unter dem Motto „Isar für alle“ und bietet wieder ein kostenloses kulturelles und musikalisches Programm für Jung und Alt, für Familien und Singles. Samstagnachmittag wird auch Oberbürgermeister Dieter Reiter vor Ort sein.

Auf sechs Open-Air-Bühnen ist allerlei geboten – Klassik, Rock, Jazz, Swing, Blues, Hip Hop, Theater und Tanz. Ein umfangreiches Angebot für Kinder rundet das Programm ab. Kulinarische Spezialitäten aus den unterschiedlichsten Ländern und ein besonderer Biergenuss beim Ausschank an der Lukaskirche – selbstgebrautes Bier aus einer der AWO München ConceptLiving Werkstätten für Menschen mit seelischer Behinderung und auch Bier der Andechser Brauerei – erfreuen den Gaumen.

Werbung / Anzeige

Unter dem Motto „Töne – Texte – Taten“ steht Samstag und Sonntag der bereits legendäre Wettbewerb der Straßenkünstler. Auf der Kleinodbühne verzaubern Straßenkünstler, Gaukler, Clowns, Zauberer, Musiker und Akrobaten durch ihre Auftritte.

Swing, Soul und Folk zum Mittanzen unter freiem Himmel gibt es vor der Bühne am Vater-Rhein-Brunnen. Im Jugendbereich an der PlatzDa!-Bühne beginnt der Vormittag bereits mit Soulbreakfast oder politischem Katerfrühstück. Weiter geht’s mit einem Dance Battle und jungen Bands und Künstlern aus München. Auf der Radio Arabella Bühne heizt die Radio Arabella Band dem Publikum mit Kulthits und dem Besten von heute ein.

Weitere Highlights auf Kulturbühne und DGB-Brett’l-Bühne und in der Lukaskirche: Polit-Slam, die Musikerin Gudrun Mittermeier, der Gospelchor von St. Lukas u.v.m. Auch Kinder und Jugendliche kommen auf ihre Kosten: Auf der Praterinsel lernen Kindern am Stand von ShinArt e. V. die Basics von HipHop und Breakdance, können Zeichenstile erlernen und an einer Leinwand sprühen. Am Kletterturm des THW braucht es viel Mut, Kletterkunst und Balance. Und die Rettungshundestaffel des ASB München zeigt den jungen Besuchern, wie die Rettungshunde auf ihre Einsätze bei der Suche nach vermissten, verunglückten oder verschütteten Personen vorbereitet werden. Bei der Feuerwehr gibt’s ein Löschtraining und bei der Polizei steht der Polizei-Mini zum Probesitzen bereit. Auch kulturell ist für die Jüngsten gesorgt: Das Klexs Theater spielt den „Glitzerschuppenfisch“ und „Die kleine dicke Raupe wird nie satt!“- ein Theater mit Schauspiel, Tanz und Live Musik für alle großen und kleinen Raupen ab 3 Jahren.

Wie jedes Jahr sind alle Programmpunkte auf dem IsarInselFest eintrittsfrei. Dies ist nur durch den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vor, während und nach dem Fest möglich. So sind auch die Sanitäter des ASB München wieder von Freitag bis Sonntag im Einsatz und helfen, wo immer sie gebraucht werden. Die Veranstalter des IsarInselFests bedanken sich bereits im Voraus bei den Anwohnern und Helfern für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Eine Bitte hat der Isarinselfestverein an die Radfahrer: Fahrräder sind auf dem Gelände nicht erlaubt, bitte benutzen Sie die Fahrradparkplätze.

Festzeiten des IsarInselFests: 31.08. 18.00-23.00h / Bühnenprogramm: 18.00-22.00 Uhr 01.09. 10.00-23.00h / Bühnenprogramm: 11.00-22.00 Uhr 02.09. 10.00-20.00h / Bühnenprogramm: 11.00-20.00 Uhr