IsarinselFest vom 02. – 04. September 2022 – Zurück auf der Isarflaniermeile

Zurück auf der Isarflaniermeile mit dem besonderen München-Gefühl

Nicht mehr viel Wasser muss vom Isarursprung bis zur Praterinsel fließen, bis der Isarinselfestverein die Besucherinnen und Besucher zu seiner Open-Air-Veranstaltung begrüßen kann. Zum dreizehnten Mal verwandelt das IsarInselFest das Isargelände zwischen Ludwigs- und Maximiliansbrücke am 2.-4. September 2022 in eine bunte Festmeile.

Endlich sind wir wieder voll da! Nach der Pandemieabsage 2020 hatten wir letztes Jahr in kleinerem Umfang der Pandemie ein wenig getrotzt. Nun bespielen wir wieder die Steinsdorfstraße in gewohnter Länge von Höhe Deutsches Museum bis Höhe Landtag. Wegen der Baustelle an der Ludwigsbrücke müssen wir auf das Areal Vater-Rhein-Brunnen und Parkplatz Müllersches Volksbad verzichten.

Wir bieten wieder ein attraktives Musik- und Kulturprogramm mit 100 Konzerten, Veranstaltungen und Aktionen. Für jung und alt auf 4 Bühnen, u.a. die Klein&Fein-Bühne mit Kinder- und Kleinkunstprogramm. Das Fest soll ein unbeschwertes Gemeinschaftsgefühl bei guter Unterhaltung und gastfreundlicher Bewirtung vermitteln. Eröffnet wird das Fest am Freitag um 17 Uhr durch Oberbürgermeister Dieter Reiter. Details zum Programm und die genauen Festzeiten können Sie unter www.isarinselfest.de nachlesen.

Wie immer ist das ganze Fest nur zu stemmen durch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und deren unermüdlichem Einsatz vor, während und nach dem Fest. Neben den Sponsoren wird das Fest ermöglicht durch einen Zuschuss aus dem Programm „Neustart Kultur“ der Initiative Musik gGmbH der Bundesregierung. Dadurch kann der Charakter eines eintrittsfreien Familienfestes bewahrt bleiben.

Ein Mehr an Unbeschwertheit ist dieses Jahr durch den Wegfall der Pandemie-Zutrittskontrollen möglich, gleichwohl bedarf es für ein Fest dieser Größe gründlicher Sicherheitsvorkehrungen. Das IsarInselFest hatte die letzten Jahre bis zu 250.000 Besucher*innen an den drei Festtagen.

Hinter dem Isarinselfestverein als Veranstalter stehen die Gründungsmitglieder AWO München-Stadt, der Arbeiter-Samariter-Bund RV München/Oberbayern und die SPD München. Sie sehen in dem Fest eine Möglichkeit, sich über das „Tagesgeschäft“ hinaus, mit ihrem bürgerschaftlichen Engagement zu präsentieren und Menschen zu interessieren und zusammenzuführen.

IIF-Programmheft-2022 PDF >>