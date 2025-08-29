IsarInselFest – vom 5. bis 7. September 2025

„Isar für alle – Vielfalt erleben“ – Die Isarflaniermeile mit dem besonderen München-Gefühl



Nicht mehr viel Wasser muss vom Isarursprung bis zur Praterinsel fließen, bis der Isarinselfestverein vom 5. bis 7. September 2025 wieder zum beliebten IsarInselFest lädt. Bereits zum 16. Mal verwandelt sich das Isarufer zwischen Ludwigs- und Maximiliansbrücke in eine farbenfrohe Festmeile voller Musik, Kultur und Gemeinschaft.

Unter dem Motto „Vielfalt erleben – Isar für alle!“ erwartet die Besucher*innen ein abwechslungsreiches Open-Air-Programm mit zahlreichen Konzerten, Veranstaltungen und Aktionen auf vier Bühnen: die Praterinsel Bühne, die Arabella-Bühne, die Brett’l-Bühne und die PlatzDa!-Jugendbühne. Erstmals sind auch die Urbanauten und ihr stimmungsvoller Isarstrand am Vater-Rhein-Brunnen mit dabei.

Freuen Sie sich auf mitreißende Live-Acts wie die Arabella Band, Ryan Inglis & Band, Girl & Boys from Ipanema, 1328 Beercore, Melting Pot und Die Isarschiffer.

Auf der Praterinsel Bühne sorgt ein neues Programm mit Livebands, Solokünstler*innen und DJs aus der Latinoszene für ausgelassene Stimmung.

Das Fest soll ein unbeschwertes Gemeinschaftsgefühl bei guter Unterhaltung und gastfreundlicher Bewirtung vermitteln. Ein umfangreiches Kinderprogramm findet auch am Stand der Münchner Arbeiterwohlfahrt statt, z.B. tolle Gemeinschaftsspiele im XXL-Format aus unseren Werkstätten und eine Bastelaktion. Hier können Freundschaftsarmbänder gebastelt werden – gerne auch zum Verschenken an einsame Menschen.

Eröffnet wird das Fest am Freitag, dem 5. Sept., um 18 Uhr von der 3. Bürgermeisterin Verena Dietl auf der Brett’l-Bühne. Erfreulicherweise hat auch dieses Jahr unser Oberbürgermeister Dieter Reiter die Schirmherrschaft übernommen. Diesen können Sie am Samstag um 14.00 Uhr auf der Arabella Bühne live erleben.

Dem Isarinselfestverein ist besonders wichtig, dass sich diese Stadtgesellschaft trifft, zusammenhält und miteinander feiert. Und nicht in ihre Teile zerfällt. Mehr dazu finden Sie im Grußwort.

Es ist wieder gelungen, Münchner Brauereien, wie Isarkindl, Augustiner und das sozial gebraute AWO-Haidbräu Bier zu gewinnen.

Am Samstagabend gegen 21 Uhr wird der Himmel über dem Fest zur Bühne: Die M-net Drohnenshow – eine leuchtende Liebeserklärung an unsere Stadt mit Herz.

Wie immer ist das ganze Fest nur zu stemmen durch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und deren unermüdlichem Einsatz vor, während und nach dem Fest. Ein Dank gilt den Unterstützer*innen, wie die Edith-Haberland-Wagner-Stiftung und die Stadtwerke München. Dadurch kann der Charakter eines eintrittsfreien Familienfestes bewahrt bleiben.

Der Isarinselfestverein, getragen von den Gründungsmitgliedern AWO München-Stadt und SPD München, lädt alle Bürger*innen ein, gemeinsam zu feiern, sich zu begegnen und ein Zeichen für Zusammenhalt zu setzen. Sie sehen in dem Fest eine Möglichkeit, sich über das „Tagesgeschäft“ hinaus, mit ihrem bürgerschaftlichen Engagement zu präsentieren und Menschen zu interessieren und zusammenzuführen.

Details zum Programm und die genauen Festzeiten können Sie unter www.isarinselfest.de nachlesen.