Isarvorstadt: Exhibitionist festgenommen

Am Mittwoch, 26.04.2023, gegen 17:15 Uhr, saß eine 18-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Kelheim auf einer Parkbank am Gärtnerplatz. Zur selben Zeit befand sich ein 62-jähriger estnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland ebenso vor Ort.

Nachdem der 62-Jährige die 18-Jährige erblickte begann er auf einer Bank sitzend sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die 18-Jährige fühlte sich durch diese Handlungen belästigt und verständigte die Polizei.

Der 62-jährige Tatverdächtige konnte, noch immer auf der Parkbank sitzend, von den Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach erfolgter Sachbearbeitung sowie Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde der 62-Jährige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.