Isarvorstadt: Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbrüchen in Bürogebäude

Am Donnerstag, 23.02.2023, gegen 03:55 Uhr, wurde ein 57-jähriger Anwohner eines Wohn- und Bürokomplexes im Bereich der Geyerstraße durch das Klirren einer Scheibe wach. Er verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Zudem sah er im Innenhof zwei Personen, die sich bei den Gewerbeeinheiten des Gebäudes aufhielten.

Durch die unverzüglich eingetroffenen Streifen der Polizeiinspektion 14 (Westend) konnte vor Ort zunächst ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München angetroffen und festgenommen werden. Er trug zum Zeitpunkt der Festnahme Arbeitshandschuhe und hielt eine Taschenlampe in der Hand. Ebenso konnten Glassplitter an seinen Schuhen wahrgenommen werden.

Im Rahmen der weiteren Absuche des Firmenkomplexes konnte auch die vom Mitteiler wahrgenommene zweite Person im einem der Büros lokalisiert und festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen Bulgaren ohne festen Wohnsitz in München. Der 25-Jährige führte verschiedenes Diebesgut mit sich.

Beide Tatverdächtige wurden dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Gegen beide wurde jeweils ein Haftbefehl erlassen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.