Isarvorstadt: Tresor aus Bäckerei geklaut

Im Zeitraum von Samstag, 14.03.2020, 20:15 Uhr, bis Sonntag, 15.03.2020, ca. 06:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Waltherstraße in München Isarvorstadt.

Dort entwendeten sie aus den Büroräumen der Bäckerei einen Tresor mit Bargeld. Im Anschluss verließen Sie den Tatort.

Aufgrund des Gewichts des Tresors (ca. 200kg) wird davon ausgegangen, dass dieser mittels bereitgestellten Fluchtwagens abtransportiert wurde.

Es entstand ein Beuteschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugenaufruf:

Wer hat im o.g. Zeitraum in der Waltherstraße/ Maistraße in München Isarvorstadt entsprechende Beobachtungen gemacht, insbesondere bezüglich des Fluchtfahrzeugs?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.