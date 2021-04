Ismaning: Anhänger löst sich von Lkw – Zwei Personen verletzt

Am Mittwoch 21.04.2021, gegen 14:50 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger aus dem Landkreis München mit seinem Lkw die Grünfleckstraße in Ismaning in Richtung der Freisinger Straße. Dabei löste sich der hinter dem Lkw mitgeführte Anhänger vom Zugfahrzeug und rollte weiter auf den Gehweg, auf dem sich eine fünfköpfige Personengruppe befand.

Während es drei Personen aus der Gruppe gelang, rechtzeitig auszuweichen, wurden ein 34-Jähriger aus dem Landkreis München und sein 3-jähriger Sohn von dem Anhänger erfasst. Der Vater fuhr zum Unfallzeitpunkt auf Inlineskates, der 3-Jährige auf einem Kinderfahrrad. Der 34-jährige Vater wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sein 3-jähriger Sohn wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Von dem führerlosen Anhänger wurde ein Lichtmast am Fahrbahnrand beschädigt.

Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei wird unter anderem sein, aus welchem Grund sich der Anhänger von dem Lkw gelöst hatte. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.