Ismaning: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, 28.11.2018, hebelten bislang unbekannte Täter, im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Reisingerstraße in Ismaning auf.

Anschließend entwendeten die Einbrecher Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro und konnten unerkannt flüchten.

Bereits seit Sonntag, 11.11.2018, kam es in diesem Wohngebiet südlich der Wasserturmstraße vermehrt zu Wohnungseinbruchsdiebstählen. Betroffen waren bislang mehrere Häuser im Bereich der Camerloherstraße, Fasanenstraße, Waldstraße und Reisingerstraße.

In allen Fällen drangen der oder die unbekannten Täter durch Aufhebeln von rückwärtig gelegenen Fenstern und Terrassentüren in die Wohnobjekte ein und entwendeten in zwei Fällen Schmuck und Bargeld.

Die Taten ereigneten sich sowohl am Wochenende als auch an den Wochentagen. Die Tatzeit lässt sich nur in einem Fall auf den Beginn der Dämmerung von 17.00 Uhr bis 17.50 Uhr einschränken. Ein weiterer Fall am Wochenende ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen in dem genannten Bereich des Wohngebiets südlich der Wasserturmstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.