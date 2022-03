Ismaning/Gräfelfing/ Bogenhausen: Mehrere Fälle des Diebstahls aus Zigarettenautomaten

Zwischen Donnerstag, 10.03.2022, und Mittwoch, 23.03.2022, kam sowohl im

Stadtgebiet, als auch im Landkreis München zu mehreren Fällen des Diebstahls aus

Zigarettenautomaten.

Unter gewaltsamem Aufbrechen der Automaten konnten der oder die unbekannten Täter

Bargeld und Zigaretten erbeuten. Der erste Fall ereignete sich am Donnerstag 10.03. auf

Freitag, 11.03.2022 in der Osterfeldstraße in Ismaning, der zweite Fall am Montag,

21.03.2022, in der Seeholzenstraße in Gräfelfing/Lochham, der dritte Fall am Mittwoch,

23.03.2022 in der Oberföhringer Straße in Bogenhausen.

Das Kommissariat 52 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Osterfeldstraße in Ismaning oder in der

Seeholzenstraße in Gräfelfing/Lochham, oder in der Oberföhringer Straße in

Bogenhausen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall

stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.