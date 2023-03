Ismaning: Sachbeschädigungen durch Brandlegung

Fall 1:

Am Samstag, 11.03.2023, gegen 04:00 Uhr, meldeten Anwohner in Ismaning den Brand von mehreren Papiercontainern in der Hauptstraße der Feuerwehr. Bei den zwei Papiercontainern handelt es sich um öffentlich aufgestellte Abfallentsorgungscontainer der Gemeinde Ismaning.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei waren die beiden Papiercontainer bereits vollkommen ausgebrannt. Nach ersten Ermittlungen vor Ort muss es sich hierbei um Brandstiftung gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Fall 2:

Am Sonntag, 12.03.2023, gegen 23:55 Uhr, meldeten Anwohner in der Unterföhringer Straße in Ismaning der Polizei über den Notruf einen Brand von drei Papiercontainern. Auch diesem Fall handelt es sich bei den Abfallcontainern um Entsorgungscontainer der Gemeinde Ismaning, welche öffentlich zugänglich sind.

Aufgrund der wie im Fall 1 berichteten Brandstiftung am Tag zuvor wurden diesmal umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit über zehn Streifen der Münchner Polizei durchgeführt, welche keine Hinweise auf die Täter ergaben. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine Gefahr für die Anwohner bestand nicht. Die Papiercontainer brannten komplett aus. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.