Ismaning: Wettbüro überfallen

Am Dienstag, 07.02.2023, gegen 19:15 Uhr, betrat ein unbekannter Täter ein Wettbüro in Ismaning. Er ging auf die hinter dem Tresen sitzende Angestellte zu und hielt dieser ein Messer vor das er zuvor aus einer mitgeführten Plastiktüte entnahm.

Der Mann bedrohte die 22-Jährige so, dass sie die Geldschublade öffnete. Er griff in die Schublade und verstaute die Beute im Wert von über tausend Euro Bargeld in einer Plastiktüte. Anschließend dirigierte er die Angestellte in einen Nebenraum, den er versperrte. Unter Mitnahme der Tatbeute konnte der Mann unerkannt flüchten.

Die 22-Jährige konnte sich über eine Stunde später gegenüber einem eintreffenden Gast bemerkbar machen. Dieser befreite sie aus der Kammer und die Polizei wurde verständigt. Die Frau blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,70 m – 1,80 m groß, maskiert mit violetter FFP2-Maske, trug eine Mütze, dunkle Winterjacke mit über den Kopf gezogener Kapuze, eine braune Hose, helle Schuhe mit dunkler Sohle, führte eine schwarze Plastiktüte und ein Messer (handelsübliches Küchenmesser) mit sich, sprach deutsch mit Akzent

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Korbinianstraße, Unterföhrigner Straße, Korbinianplatz, Münchner Straße (Ismaning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.