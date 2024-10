ISPO Munich 2024 vom 03.-05. Dezember 2024

ISPO Munich, globale Leitmesse der Sportbranche und weltweit größtes Sport Business Event, öffnet vom 03. bis 05. Dezember ihre Pforten auf dem Messegelände München Riem. Was Sport und Business gemeinsam haben: ohne Kontakt kein Erfolg. Kontakte ermöglichen Erfahrungen, zeigen Lösungen auf, bieten Insights und geben Orientierung. Das diesjährige Motto „LOVE EVERY CONTACT“ unterstreicht daher den Stellenwert der internationalen Leitmesse als Plattform für Austausch und Networking. Zu den Schwerpunktthemen Sport, Health und Fashion werden Premieren gefeiert sowie die neuesten Trends und Innovationen vorgestellt und mit der Community diskutiert. Die integrierten Konferenzen, Panels und kuratierten Themen-Hubs ergänzen die ISPO Munich zum einzigartigen Erlebnisevent für neue Lösungen, Inspiration und Wissen.

Als Herzstück des globalen Sport Business-Ökosystems zieht die ISPO Munich jährlich mehr als 2.400 internationale Aussteller und rund 60.000 Besuchern aus knapp 120 Ländern in die bayerische Landeshauptstadt. Damit gehört sie zu den reichweitenstärksten und einflussreichsten Events der internationalen Sportbranche: ein Happening, das nicht nur Marken und Händler, sondern auch Start-ups und Investoren, Zulieferer, Lösungsanbieter, Beratungen, Agenturen, Medien und Athlet*innen aus aller Welt zusammenbringt.

„Dank des vielseitigen Angebots für Gäste und Aussteller ist die ISPO Munich auch in diesem Jahr der effizienteste Weg, sich in nur drei Tagen einen umfassenden Überblick über Innovationen und Trends zu verschaffen, sich inspirieren zu lassen und sich mit der weltweiten Community zu vernetzen“, erklärt Exhibition Director Lena Haushofer. Für dieses Jahr haben sich bereits namhafte Unternehmen wie Bergans, Blackroll, Oakley, Fjällraven, Hanwag, Icebug, Ternua, Kailas, K. Swiss, La Sportiva, Maloja, Colmar, Montura, Polartec, Recco, Sketchers und Gore als Aussteller angemeldet.

Herausforderungen treffen auf Lösungen, Fashion trifft auf Sport

Zentraler Treffpunkt für Innovation, Insights, digitaler Transformation und Networking ist auch in diesem Jahr das Future Lab. Hier treffen in drei kuratierten Themenbereichen Herausforderungen auf Lösungen: ISPO Brandnew für Start-ups und ihre innovativen Geschäftsmodelle, der Digitize- und Retail-Hub für Lösungsanbieter digitaler Transformation in der Sportindustrie und im Retail sowie der Career-Hub als Plattform für Employer Branding und Recruitment. Im Future Lab beheimatet ist auch die Main Stage mit einem Speaker-Lineup namhafter Persönlichkeiten des Sports und Sport Business.

Ein Themenschwerpunkt der diesjährigen ISPO Munich bildet die Verbindung von Sport, Outdoor und Fashion. ISPO 520M by Highsnobiety ist die Plattform, um die Zukunft von Outdoor, Mode und Kultur gemeinsam für die kommenden Generationen zu gestalten. Parallel dazu bietet das Präsentationskonzept Zeitgeist by ISPO Marken eine Bühne, ihre innovativen Designs und Konzepte vorzustellen und den Puls der modernen Sportmode zu definieren. Hier trifft Innovation auf Inspiration.

In dem Racketsport Village mit den Trendsportarten Pickleball und Padel, können Besucher*innen das neuste Equipment der führenden Top-Marken testen und Profis auf höchstem Niveau erleben.

Beim gesellschaftlich stetig bedeutender werdenden Thema Health präsentiert ISPO Munich gemeinsam mit der Messe Leipzig die therapie München im ICM mit den aktuellsten Themen und Trends dieses Bereichs – ein Angebot das sich vor allem an Physio-, Ergo- und Sporttherapeuten sowie Masseure richtet.

Nachhaltigkeit bleibt weiterhin einer der Innovationstreiber der Branche. Im Sustainability Hub werden daher innovative Produkte, modernste Materialien und revolutionäre Initiativen präsentiert, die unser Verständnis von Nachhaltigkeit neu gestalten.

Einzigartige Insights: Neue Konferenzen auf der ISPO Munich 2024

„Alle Hubs inspirieren durch ein eigenes hochwertiges Konferenzprogramm und laden in Networking Areas zum Austausch mit der Community ein“, sagt Lena Haushofer. Darüber hinaus hat die ISPO Munich 2024 das Angebot an Konferenzen deutlich erweitert:

Mit SPORT MARKE MEDIEN schlagen ISPO und das ESB Marketing Netzwerk ein neues Kapitel auf. Einflussreiche Marken, wegweisende Sportorganisationen und führende Medienexpert*innen kommen am 02. und 03. Dezember zusammen, um die Zukunft des Sports zu definieren.

Als unabhängige und sportartübergreifen Plattform bietet der German Trainers’ Summit am 4. Dezember 2024 eine einzigartige Gelegenheit für Trainer*innen im Spitzensport, ihr Fachwissen zu erweitern, sich zu vernetzen und neue Ansätze für ihre tägliche Arbeit mit ihren Athlet*innen zu entdecken.

Die Sports Tech Nation, ursprünglich in Tel Aviv beheimatet, komplettiert das erweiterte Konferenzprogramm auf der ISPO Munich. Das führende Gipfeltreffen der Sporttechnologiebranche bietet ebenfalls am 4. Dezember prominenten Führungskräften aus Sport und Technologie eine Plattform, um sich zu treffen, Trends zu diskutieren und die bahnbrechendsten Technologien der Branche kennenzulernen.

Ausgezeichnete Innovationen geben Orientierung

Der ISPO Award hat sich international als richtungsweisende Auszeichnung für herausragende Produkte und Lösungen etabliert. Für Händler dient dieses Gütesiegel als Orientierungshilfe beim Einkauf, für Medien als Vorschau auf die Highlights von morgen. ISPO Brandnew ist die Plattform für die vielversprechendsten Newcomer der Branche. Ehemalige Preisträger, wie GoPro, Naish Kites, Maloja, Nixon oder On prägen heute den Markt. ISPO Textrends identifiziert und präsentiert die Materialtrends der Zukunft. Die prämierten Stoffe, Membranen, Trims und Isolationen finden Anwendung in hochwertigen Sportswear- und Fashion-Kollektionen und bieten Designern und Produktmangern wertvolle Orientierungshilfen für künftige Kreationen.

Zusammen bilden diese drei Auszeichnungen einen umfassenden Trendreport. Die Sieger werden mit einer eigenen Award Ceremony auf der Main Stage im Future Lab gefeiert. Ihre Innovationen unterstreichen, dass die ISPO Munich nicht nur die internationale Sportbranche widerspiegelt, sondern aktiv mitgestaltet.

Weitere Informationen unter: www.ispo.com/munich