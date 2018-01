ISPO: MVG verstärkt U-Bahn-Angebot und Kundenservice vor Ort

Zum Start der Messe „ISPO MUNICH“, der weltgrößten Fachmesse für Sportartikel und Sportmode, verstärkt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zeitweise ihr U-Bahn-Angebot. Am Sonntag, 28. Januar, werden auf der U2 von ca. 8.30 bis 11 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Messe zusätzliche Züge eingesetzt, um den Takt von 10-Minuten- auf 5-Minuten-Abstände zu verdichten. Außerdem wird am Sonntag bereits ab ca. 7 Uhr ein 10- statt 20-Minuten-Takt angeboten. Zur Heimfahrt besteht von etwa 15 Uhr bis ca. 19 Uhr ein 5-Minuten-Takt ab Messestadt Ost. An den Werk-tagen fährt die U2 in den Hauptverkehrszeiten fahrplanmäßig im 5-Minuten-Takt. Die Messe ist über die U-Bahnhöfe Messestadt West und Messestadt Ost bequem zu erreichen.

MVG-Infopoint geöffnet

Für Auskünfte steht den Fahrgästen der MVG-Infopoint im Sperrengeschoss des U-Bahnhofs Messestadt West zur Verfügung. Dieser ist an allen Messetagen von 10 Uhr bis 14 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Informationen gibt es auch unter www.mvg.de.