IS(S)T ALLES WURSCHT – Es geht weiter – 12.04.2017 Iberl-Bühne München

Stadt, Land, Kabarett: Chris & Tina eine Newcomerin zwischen Landeslust und Großstadtfrust

Sie ist jung, sie ist lebenslustig, sie ist begabt, sie ist motiviert und sie ist ausgebildete Schauspielerin: Christina Baumer, eine waschechte Oberpfälzerin, ist ausgezogen, um die Münchener Kabarett-Szene zu erobern. Mutig und frech tritt die Newcomerin mit ihrem ersten Programm „IS(S)T ALLES WURSCHT? – Ein Kabarett mit Chris & Tina Baumer“ der herrschenden Männerdomäne in der Comedy entgegen. Ebenso selbstbewusst sieht sie sich als weibliche Verstärkung der „ganz Großen“, Monika Gruber, Luise Kinseher und Lizzy Aumeier. Schließlich, sagt sie, „sind die weiblichen Kabarettisten nach wie vor in der Minderheit und freuen sich bestimmt über weibliche Unterstützung.“

Ihren 30. Geburtstag hat Christina Baumer Anfang August daheim in der Oberpfalz und eine Woche später ein zweites Mal in München gefeiert. Nicht ungewöhnliches für eine junge Frau vom Land, die in die Stadt zog, um Karriere zu machen. Dennoch ist bei Chris-Tina alles ein wenig anders. Die Newcomerin der Kabarettszene hat ihr „Doppelleben“ in Stadt und Land in ihrem ersten Programm mit Titel „IS(S)T ALLES WURSCHT? – Ein Kabarett mit Chris & Tina Baumer“ fein säuberlich aufgearbeitet, humoristisch aufbereitet und ihm mit zwei starken Frauencharakteren auch ein äußerliches Erscheinungsbild gegeben. Chris & Tina entwickelten mit Hilfe ihres Regisseurs Stefan Hornung bald ein launig-launisches Eigenleben. In ihrer Doppelrolle profitiert die Oberpfälzerin von ihren Jugenderfahrungen auf dem Land und dem nachfolgenden Sprung ins Großstadtleben, unumgänglich notwendig für eine Bühnendebütantin, die es „zu was bringen will“.

Hier beginnt das Kabarettprogramm, das Christina Baumer manches Mal detailgetreu den eigenen Lebensumständen entnommen hat: Generation „Sharing“ lässt grüßen! Bei überteuerten Mieten und schier unerschwinglichen Lebensunterhaltskosten in München gehört die Newcomerin zwangsläufig zur Pleite-Generation – das sind glückliche junge Leute, die München bevölkern und ihre Jobs in der Großstadt deshalb machen, weil sie als Jugendliche noch echte Träume hatten von (geldreichen) Erfolgskarrieren.

Chris also schlägt sich tapfer mit großstädtischen Erscheinungen wie veganer BioErnährung, Spiritualität, Minimalismus und Geldnot herum. Schließlich ist sie Schauspielerin und muss was verdienen. Gleichzeitig schwimmt sie auf der SchickiMicki-Welle mit, weil’s halt dazugehört und notwendig ist fürs Netzwerken. Tina, die bodenständige Oberpfälzerin, kann den Karrierestress ihrer Zwillingsschwester nicht verstehen. Als Kellnerin in urigen Wirtshäusern liegt Tinas Erfüllung auf der Oberpfälzer Gemütlichkeit. Mit einer Maß Bier, der legendären Leberkässemmel und ab und zu einem g’standenem Mannsbild ist Tina mit sich und dem Landleben zufrieden. Ihre größte „Freid“ hat Tina, wenn sie ihrer karrieregeilen, veganen Zwillingsschwester heimlich in ihren Spinat-Guarana-Smoothie einen Pressack schmuggeln kann.

Lebenslust und Lebensfrust geben sich in „IS(S)T ALLES WURSCHT?“ ein Stelldichein. Mittendrin zwei Frauen zwischen Facebook, Smathphone Apps, Foodsharing, Flüchtlingspolitik und alten und neuen Werten, die der modernen Gesellschaft mit all ihren Unsinnigkeiten den Spiegel vorhalten. Kritisch und sarkastisch nehmen Chris & Tina den alltäglichen Wahnsinn auf die Schippe, decken gnadenlos Klischees zwischen Stadt und Land auf und sind kein bisschen zimperlich, geht es um Themen wie Politik, Flüchtlinge oder Sex.

Die lebenslustige Newcomerin, die erste Film- und Fernsehrollen, Werbeaufträge und Theaterdebüts in München inzwischen erfolgreich gemeistert und „schadlos“ überstanden hat, möchte es jetzt genau wissen. „Meine Mutter sagt immer, ich war schon eine fröhliche Schwangerschaft. Also bin ich für Kabarett und Comedy geboren! Und ich kann mir auch nichts anderes für mich vorstellen, als diesen wunderbaren Job zu machen auf der Bühne, die Leute zum Lachen zu bringen und dabei selbst glücklich zu sein“, sagt Christina Baumer. Sie freut sich riesig auf die Münchener Kabarettbühnen.

Am 12.4.2017 gibt es das Stück auf der Iberl-Bühne, hier dürfen Chris & Tina sogar in deren Jubiläumsjahr dabei sein. Tickets gibt’s unter 089 / 79 42 14 oder online unter www.iberlbuehne.de

Am 3.5.2017 sind die beiden im Ox, Karten gibt’s unter www.im-schlachthof.de

Weitere Informationen zu Chris & Tina finden Sie unter www.baumer-kabarett.de