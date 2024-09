Italienischen Polizisten auf dem Oktoberfest vorgestellt

Wie jedes Jahr hatte die Münchner Polizei auch 2024 wieder von Kolleginnen und Kollegen von außerhalb Bayerns auf dem Münchner Oktoberfest unterstützung.

Am Sonntag, 29.09.2024, begrüßten Polizeivizepräsident Christian Huber und der Leiter der Wiesnwache, Polizeidirektor Christian Schäfer, deshalb gemeinsam mit dem Referenten für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, Wiesnchef Clemens Baumgärtner, mehrere uniformierte Polizeibeamtinnen und -beamte aus Italien (Polizia di Stato und Carabinieri).

Der Einsatz der Kolleginnen und Kollegen aus Italien hat sich über die Jahre insbesondere im Umgang mit italienisch sprechenden Festbesucherinnen und -besuchern bewährt.

Auch die Münchner Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst, werden in der Zeit von Kolleginnen und Kollegen aus Italien und Österreich unterstützt. Diese sind immer am ‚Italienischen Wochenende‘ in der Integrierten Leitstelle anwesend, um bei eingehenden Notrufen schnell übersetzen zu können, oder begleiten die Rettungskräfte, um bei der Befragung der Patienten zu helfen.