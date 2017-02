Jaguar x Juniqe Art Salon Opening in München

Die britische Erfolgsmarke Jaguar und der Start-Up-Online Art-Shop Juniqe feierten am Mittwoch, 22. Februar 2017, die gelungene Premiere der gemeinsame Art- und Lifestyle-Kollektion in Form eines coolen Art Salon Events mit zahlreichen Designfans

Sechs Juniqe Künstler hatten sich dazu vom Jaguar Designer Wayne Burgess und dem Design der britischen Raubkatze inspirieren lassen. Die Gäste bei der Präsentation, unter Ihnen die Schauspielerinnen Anja Kling und Hannah Herzsprung, waren von den Kunstbildern und den außergewöhnlichen Lifestyle-Accessoires begeistert. Live präsentiert wurden die Kunstwerke von Moderatorin Susann Atwell. Bereits im Sommer 2016 entstand die Idee der beiden Markenpartner automobiles Design als Inspirationsquelle für zeitgenössische Fotografen, Designer, Grafiker und Illustratoren zu nutzen. Aus diesem Grund reisten sechs Juniqe Künstler – der Schwede Bo Lundberg, der britische Illustrator Ruben Ireland und das Kreativ-Duo Fox & Velvet, der bekannte Berliner Fotograf Michael Ali Belhadi, der Hamburger Illustrator Dieter Braun sowie Designerin Anna Albertine Baronius vom Studio na.hili – zum Pariser Autosalon, um sich vom Jaguar Design, der Marke und seiner Geschichte inspirieren zu lassen. „Wir freuen uns sehr über diese Kooperation. Jaguar hat eine glamouröse Vergangenheit, steht für charismatisches Design und ist erfolgreicher denn je“, so Lea Lange als Gründerin von Juniqe. „Die sechs Juniqe Künstler haben fantastische Arbeiten eingereicht.“ „Die Kunden von Jaguar und Juniqe suchen gleichermaßen nach neuen Trends und dem Besonderen. Und das haben die internationalen Künstler hervorragend umgesetzt,“ sagt Wayne Burgess, Studio Production Director Jaguar Design.

Und auch die prominenten Gäste waren begeistert von den Ergebnissen des Wettbewerbs: „Die Motive sind super vielseitig, mal abstrakter, mal verspielter. Mir gefallen die Arbeiten von Studio na hili und Michael Belhadi besonders als Wandbilder, während die Illustrationen von Ruben Ireland und Vox and Velvet perfekt auf T-Shirts aussehen.“ findet Anja Kling. Auch Hannah Herzsprung zeigte sich beim Besuch aus Berlin in ihrer alten Münchner Heimat begeistert. Die passende Musik zur Opening Party kam von Amédée Till vom Kult-Duo „Kill the Tills“. Auch die weiteren Gäste wie Alexander Mazza, Niklas Reissinger (als Manager der Jaguar Land Rover Markenboutique auch Gastgeber)… zeigten sich bei der Veranstaltung in bester Laune. Der Jaguar x Junique Art Salon, also die gesamte Ausstellung der Kunstwerke ist übrigens noch bis Freitag, 10. März 2017, in der Jaguar Land Rover Markenboutique am Odeonsplatz zu bewundern. Der Eintritt ist für alle Besucher kostenfrei. Täglich von 10 bis 19 Uhr (Sonntag von 11 – 16 Uhr)