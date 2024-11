Jahresvorschau 2025: Baustellen bei Tram und U-Bahn

Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) arbeiten auch im kommenden Jahr daran, die Verkehrsinfrastruktur zu erhalten und zu modernisieren, damit der Öffentliche Nahverkehr in München leistungsfähig bleibt.

MVG-Chef Ingo Wortmann: „Die Münchner U-Bahn kommt nach mehr als 50 Jahren in ihren ersten Erneuerungszyklus. Damit wir unsere Fahrgäste auch weiterhin sicher und zuverlässig ans Ziel bringen können, müssen wir unsere Gleisanlagen laufend erneuern und Tunnelbauwerke sanieren. Auch die Bahnhöfe müssen wir modernisieren und an die gewachsene Zahl der Fahrgäste anpassen. Erst kürzlich konnten wir den Abschluss der Modernisierung des Bahnhofs Sendlinger Tor feiern. In den nächsten Jahren folgt die Modernisierung des U-Bahnhofs Odeonsplatz. Neben der Sanierung der Bahnhofsgebäude und Weichenanlagen setzen wir aber auch unsere Gleise und elektrischen Anlagen laufend instand. Vieles davon passiert hinter den Kulissen und ohne, dass die Fahrgäste etwas davon mitbekommen. Einige Maßnahmen lassen sich aber nur mit Streckensperrungen oder Umleitungen durchführen. Damit die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich sind, planen wir leistungsfähige Ersatzverkehre und bündeln eigene Maßnahmen, wo das möglich ist. Zusätzlich stimmen wir unsere Baustellen stadtweit mit anderen Bauherren ab.“

Jan Ebering, Leiter Verkehrsinfrastruktur: „Wir haben im laufenden Jahr 2024 bei U-Bahn und Tram 15 Weichen, 1,1 km Stromschiene sowie Fahrschienen auf einer Strecke von mehr als 10,5 km erneuert. 2025 werden es voraussichtlich 41 Weichen, 13 Gleiskreuzungen, vsl. 16 km Stromschiene und Fahrschienen auf einer Strecke von mehr als 10,7 km sein. Dazu kommen noch Routinemaßnahmen, wie der Austausch und die Bearbeitung von Schienen samt Schwellen und Schotter, Reparaturen im Tunnel sowie die Erneuerungsprogramme unserer 176 Aufzüge und 772 Rolltreppen im Netz. Außerdem verbessern wir an vielen Stellen die Barrierefreiheit und den Brandschutz. Das meiste findet hinter den Kulissen statt – während der Betriebsruhe sowie in verlängerten Sperrpausen davor und danach. Vor allem auf den ältesten Linien U3 und U6 werden wir in den kommenden Jahren auch immer wieder mal Vollsperrungen zur Instandhaltung haben – dann aber auch gleich alles mit machen, was noch so ansteht, damit in dem betroffenen Abschnitt dann auch für längere Zeit keine größeren Arbeiten mehr nötig sind. Dafür ist es besonders wichtig, dass wir bei Sperrungen leistungsfähige und klug geplante Ersatzverkehre anbieten.“

SWM und MVG möchten frühzeitig einen Ausblick auf größere Einschränkungen geben, die aus heutiger Sicht für das kommende Jahr absehbar sind. Die einzelnen Konzepte sind bereits in Vorbereitung und Prüfung. SWM und MVG informieren rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Maßnahmen über die Details. Ein erster Überblick und was dazu bereits feststeht.

U-Bahn

Bei der U-Bahn bündeln die SWM mehr als 40 Maßnahmen am U3/U6-Bahnhof Implerstraße und dem südlichen Abschnitt der U6. Außerdem wird die Sanierung des U-Bahn-Bauwerks am Karlsplatz (Stachus) – ohne Einschränkungen im U-Bahn-Betrieb – mit dem Austausch der darüber liegenden Tramgleise in einer gemeinsamen Maßnahme zusammengefasst (siehe separate Meldung vom 28.11.2024 „Sanierung am Stachus: Neue Gleise für die Tram und Instandhaltung am U-Bahnhof“).

U3/U6: Grunderneuerung des Abschnitts Implerstraße – Klinikum Großhadern

Wann findet die Maßnahme statt?

17. Februar – Ende Mai

Welcher Abschnitt ist betroffen?

Phase 1 vom 17. Februar – vsl. 9. März U3: Die U3 fährt nicht im Abschnitt Goetheplatz – Implerstraße. Sie ist unterbrochen und fährt im Takt 10 auf den Abschnitten Fürstenried West – Brudermühlstraße und Moosach – Sendlinger Tor. U6: Die U6 fährt nicht am U-Bahnhof Poccistraße. Sie ist unterbrochen und fährt im Takt 10 auf den Abschnitten Klinikum Großhadern – Implerstraße und Garching-Forschungszentrum – Goetheplatz (unter der Woche tagsüber Takt 5). Goetheplatz – Implerstraße: Pendelzug im Takt 10. Zusätzlich fahren zwei Ersatzbuslinien, die das Sendlinger Tor beziehungsweise den Hauptbahnhof anbinden. Die Bestandslinien 56 und 63 werden verstärkt.

Phase 2 vom 10. März – Ende Mai U3: Die U3 fährt wieder ohne Einschränkungen. U6: Keine U-Bahn im Abschnitt Harras – Klinikum Großhadern. Die U6 fährt alle 10 Minuten im Abschnitt Garching Forschungszentrum – Implerstraße – Brudermühlstraße – Fürstenried West. Unter der Woche tagsüber kommt im Abschnitt Garching-Forschungzentrum – Brudermühlstraße alle 5 Minuten ein Zug. Zusätzlich fahren zwei Ersatzbuslinien, zwischen Klinikum Großhadern und Brudermühlstraße bzw. Donnersbergerbrücke. Die Bestandslinien 56 und 63 werden verstärkt.



Was wird gemacht?

Um die Einschränkungen auf einen längeren Zeitraum gesehen so gering wie möglich zu halten, bündeln die SWM ca. 40 Maßnahmen. Eine Auswahl: 7 Weichen werden nach 49 Betriebsjahren erneuert. 1 südlich des U-Bahnhofs Implerstraße und 6 südlich des U-Bahnhofs Harras. Die Stromschiene wird auf einer Strecke von ca.15 Kilometern ausgetauscht. Die Fahrschienen werden auf einer Strecke von 2,1 Kilometern erneuert. An den Bahnhöfen Poccistraße, Implerstraße und Harras werden die Hintergleisfassaden neugestaltet und teilweise Sitzmöbel erneuert. 2 Fahrtreppen werden am U-Bahnhof Partnachplatz nach 41 Betriebsjahren ausgetauscht. Handläufe, das Blindenleitsystem und das Leitsystem werden an mehreren Bahnhöfen erneuert. Brandschutztechnische Anpassungen wie Rauchschürzen und die Einhausungen von Treppen werden an mehreren Bahnhöfen umgesetzt. Zur Stabilisierung der Gleise werden an einigen Stellen Stopfarbeiten im Schotter durchgeführt. Außerdem werden diverse Instandsetzungen durchgeführt: u.a. am Mauerwerk, von Sprinkleranlagen, Notausstiegen, Weichenabschnitten, Fliesen sowie den Glaspyramiden am -Bahnhof Klinikum Großhadern.



Tram

Bei der Trambahn erneuern die SWM im kommenden Jahr vor allem Gleise auf mehreren Strecken. Eine dieser Maßnahmen, die Gleiserneuerung am Karlsplatz (Stachus), wird mit der Sanierung des darunterliegenden U-Bahn-Bauwerks gebündelt (siehe separate Meldung vom 28.11.2024 „Sanierung am Stachus: Neue Gleise für die Tram und Instandhaltung am U-Bahnhof“).

Neubaustrecke Tram-Westtangente

In Nymphenburg wird die Wotanstraße ab Sommer 2025 aufgrund zahlreicher Spartenverlegungen zur Einbahnstraße in Richtung Norden. In Richtung Süden wird der Verkehr über die Friedenheimer Brücke geleitet.

In Laim gehen die Spartenarbeiten in der Fürstenrieder Straße im Abschnitt zwischen Ammerseestraße und dem Laimer Bahnhof voran. Bis Sommer 2025 werden hauptsächlich die Hauptwasserleitung 5 verlegt und die Hogenbergunterführung zwischen Agnes-Bernauer-Straße und Gotthardstraße saniert. Ab Sommer treiben die SWM dann den Gleisbau im gesamten Abschnitt voran, unter anderem wird das Gleiskreuz in die Agnes-Bernauer-Straße/Fürstenrieder Straße gebaut (siehe weiter unten). Auf dem Laimer Abschnitt der Fürstenrieder Straße steht weiterhin nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung. Im weiteren Bauablauf kommt es zu mehreren Umlegungen der Verkehrsführung.

Die Brücke über die A96 wird für den ersten Teilneubau vorbereitet. Der Abbruch ist ab Herbst 2025 geplant. Bis dahin werden die Spartenleitungen von der nördlichen Fürstenrieder Straße über den Kärntner Platz in einen Spartentunnel unter der A96 und weiter über die Gerty-Spies-Straße zur Südseite der Fürstenrieder Straße verlegt. Die Fahrspuren der A96 werden mehrere Male verschwenkt und stadtauswärts auf zwei Fahrspuren reduziert.

Fußgänger und Radfahrer können die Autobahn weiterhin über die Westbrücke auf verbreiterten Wegen überqueren. Die Bushaltestellen werden von der Brücke auf die Nordseite der Fürstenrieder Straße verlegt. Umleitungstafeln helfen bei der Orientierung.

In Sendling-Westpark und Hadern werden im ersten Halbjahr 2025 in der südlichen Fürstenrieder Straße die querenden Spartenleitungen verlegt, bevor dann auch hier ab Sommer bis voraussichtlich 2026 an der Hauptwasserleitung 5 gearbeitet wird. Bereits seit Herbst 2024 ist auch die südliche Fürstenrieder Straße in beiden Richtungen einspurig.

An der Kreuzung Ehrwalder-/Fürstenrieder Straße startet nach Abschluss der Grunderneuerung des U-Bahnabschnitts Implerstraße – Klinikum Großhadern im Juni der Abbruch und Neubau des südöstlichen Zugangs zum U-Bahnhof Holzapfelkreuth. In der Ehrwalder Straße wird es während der Bauzeit voraussichtlich eine Einbahnregelung geben.

Die Waldfriedhofunterführung wird geschlossen und abgebrochen. Bis 2027 erhält die Fürstenrieder Straße auf Höhe des Stefan-Zweig-Weges eine zusätzliche signalisierte Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer.

Im Bereich der A95 baut die Landeshauptstadt München die Kreuzhofbrücken neu.

Im südlichen Bauabschnitt der TWT in der Boschetsrieder Straße wird als vorauslaufendes Projekt der alte ungenutzte Trambahntunnel abgebrochen und verfüllt.

Detaillierte Informationen zur Verkehrssituation gibt es auf der Servicekarte Baustellen der Landeshauptstadt unter muenchenunterwegs.de/baustellenkarte.

Ab Montag, 2.12. hat das Infobüro zur Tram-Westtangente in der Fürstenrieder Straße 124, immer montags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Tram-Westtangente: Gleiskreuz Agnes-Bernauer-/Fürstenrieder Straße und Gleiserneuerung in Laim

Wann findet die Maßnahme statt?

Juni bis August

Welcher Abschnitt ist betroffen?

Tram 19: Pasing – Lautensackstraße. Die Tram 19 wendet an der Westendstraße. Die Tram wird im Abschnitt Pasing – Siglstraße durch Busse ersetzt.

Was wird gemacht?

Um die Tram-Westtangente an das bestehende Tramnetz anzubinden und im Störungsfall schnell reagieren zu können, bauen wir an der Kreuzung zur Agnes-Bernauer-Straße das Gleiskreuz mit ergänzenden Gleisbögen zum Abbiegen zwischen von Nord und Ost sowie zwischen Süd und West. Es werden acht Weichen, acht Kreuzungen und neue Gleise verlegt.

Welche Verkehrseinschränkungen sind zu erwarten?

Die Agnes-Bernauer-Straße westlich der Fürstenrieder Straße wird erneut zur Einbahnstraße stadteinwärts. Die Überfahrt über die Fürstenrieder Straße ist für Kfz nicht möglich, die Umfahrung kann über die Landsberger Straße erfolgen.

Gleiserneuerung Maxmonument

Wann findet die Maßnahme statt?

Die Durchführung der Maßnahme ist noch in Abstimmung. Sie ist geplant für Juni bis August – parallel zum Schienenwechsel am Karlsplatz (Stachus) (siehe separate Meldung vom 28.11.2024 „Sanierung am Stachus: Neue Gleise für die Tram und Instandhaltung am U-Bahnhof“).

Welcher Abschnitt ist betroffen?

Tram 16: Der Abschnitt Isartor – Effnerplatz ist gesperrt. Die Tram wird dort durch Busse ersetzt.

Der Abschnitt Isartor – Effnerplatz ist gesperrt. Die Tram wird dort durch Busse ersetzt. Tram 19/21: Der Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Max-Weber-Platz ist gesperrt.

Der Abschnitt Karlsplatz (Stachus) – Max-Weber-Platz ist gesperrt. Das genaue Betriebskonzept ist noch in Arbeit.

Was wird gemacht?

Insgesamt werden 12 Weichen, vier Kreuzungen und Schienen auf einer Strecke von ca. 500 Metern erneuert.

Das Rondell am Maxmonument wurde abschnittsweise in den Jahren 2007 bis 2014 erneuert. Aufgrund der engen Radien und häufiger Befahrung haben die Weichen und Schienen bereits das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und müssen erneuert werden.

Im Bereich zwischen dem Rondell und der Maximiliansbrücke wurden die Schienen zuletzt in den 1990er-Jahren erneuert und haben ebenfalls das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Außerdem wird die Auffahrt auf die Maximiliansbrücke geebnet.

Im Schatten der Streckensperrung wird auch die Fahrleitung auf der Strecke der Tram 19 in Richtung Max-Weber-Platz erneuert.

Erneuerung Gleisdreieck Nordbad

Wann findet die Maßnahme statt?

September bis November

Welcher Abschnitt ist betroffen?

Die Tram 12 kann nur im Abschnitt Romanplatz – Leonrodplatz verkehren. Im Abschnitt Leonrodplatz – Kurfürstenplatz fahren ersatzweise Busse, im Abschnitt Kurfürstenplatz – Schwabing Nord fährt die Tram 27.

kann nur im Abschnitt Romanplatz – Leonrodplatz verkehren. Im Abschnitt Leonrodplatz – Kurfürstenplatz fahren ersatzweise Busse, im Abschnitt Kurfürstenplatz – Schwabing Nord fährt die Tram 27. Die Tram 27 wird ab Kurfürstenplatz über Scheidplatz nach Schwabing Nord geführt. Im Abschnitt Petuelring – Kurfürstenplatz fahren ersatzweise Busse.

Was wird gemacht?

Das Gleisdreieck Nordbad bestehend aus 6 Weichen und 3 Kreuzungen wird nach 14 Betriebsjahren ausgetauscht.

Die SWM nutzen die Streckensperrung und sanieren parallel die Überfahrten in der Schleißheimer Str. an den Kreuzungen zur Herzog-, Clemens- und Ackermann- bzw. Karl-Theodor-Straße.

Ludwigsbrücken

Die Sanierung der Ludwigsbrücken durch die Landeshauptstadt München sowie der Gleisbau durch die SWM sind weitgehend abgeschlossen. Die Fundamente für die Fahrleitung und Straßenbeleuchtung sind bereits errichtet. Die neuen Versorgungsleitungen für Wasser, Gas, Fernwärme, Fernkälte, Strom und Telekommunikation sind neu verlegt und an die entsprechenden Netze angeschlossen.

Derzeit finden noch Straßenbauarbeiten in der Erhardtstraße, auf der Museumsinsel und am östlichen Ende der äußeren Ludwigsbrücke sowie in der Rosenheimer Straße statt. Die Haltestelle Isartor in der Zweibrückenstraße wird gerade fertiggestellt.

Seit dem 20. November werden die Behelfsbrücken abgebaut. Die provisorischen Versorgungsleitungen wurden dort bereits entfernt. Die Aufhängungen für die Straßenbeleuchtung und die Fahrleitung im Bereich der Ludwigsbrücken können erst nach dem Abbau der Behelfsbrücken angebracht werden und werden voraussichtlich Ende 2024 fertiggestellt.

Um während der Bauzeit eine Fahrspur pro Richtung für den Straßenverkehr aufrechtzuerhalten, musste der Gleisbereich provisorisch befahrbar gemacht werden. Aus diesem Grund kann die Gleisanlage erst fertiggestellt werden, wenn der Autoverkehr wieder auf die vorgesehenen Fahrbahnen zurückverlegt wurde. Die Inbetriebnahme des Tramverkehrs zwischen Max-Weber-Platz und Isartor ist voraussichtlich im Frühjahr 2025 wieder möglich.

Die Herstellung der Gehwege im Bereich der auszubauenden Fundamente und Rampen der Behelfsbrücken sowie die endgültige Herstellung der Oberflächen der Haltestelle Deutsches Museum können erst nach Abschluss der Vorarbeiten erfolgen, voraussichtlich bis Mitte 2025.