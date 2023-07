Jahreszeugnis 2023 – Beratung und Hilfe bei Schulsorgen

Das Schuljahr 2022/23 neigt sich dem Ende zu und schließt am 28. Juli mit dem Jahreszeugnis an den allgemeinbildenden Schulen ab. Das Zeugnis kann ein guter Anlass sein, gemeinsam Bilanz zu ziehen und wichtige Fragen zu stellen, aber auch zurückzublicken darauf, was Schüler*innen in diesem Jahr alles geleistet haben. Diese Anstrengungen und Bemühungen sollten jetzt am Ende des Schuljahres besonders berücksichtigt werden. Die bevorstehenden Sommerferien sind für Schüler*innen sowie deren Eltern wichtig, um sich gemeinsam zu erholen und mit dem notwendigen Abstand vom Alltag wieder auftanken zu können.

Stellen sich Fragen wie „Was bedeutet das Ergebnis für die weitere schulische Laufbahn?“, „Welche Schulart ist die richtige?“, „Welche Ausbildungsmöglichkeiten eröffnen sich nach der Schule?“, oder „Kann ich einen Schulabschluss nachholen?“, gibt es folgende Angebote zur Unterstützung:

Städtische Bildungsberatung

Die Beratungslehrer*innen der Städtischen Bildungsberatung informieren in persönlichen Gesprächen vertraulich und gebührenfrei über Wege aus der Lernkrise und zeigen alternative Bildungswege auf. Auch wenn es um Schulwechsel aus anderen Bundesländern oder innerhalb Münchens geht, stehen die Expert*innen den Eltern sowie Schüler*innen zur Seite. Junge Erwachsene erhalten bei der Bildungsberatung kostenlose Informationen, wie es nach der Schule weitergehen kann, und Unterstützung, wenn es um Beratung und Begleitung beim Übergang von der Schule in den Beruf geht. Eltern und Schüler*innen mit nichtdeutscher Muttersprache finden zudem bei der Städtischen Bildungsberatung International kompetente Unterstützung in mehr als 14 Sprachen.

Kontakt unter:

– Bildungsberatung der Landeshauptstadt München, Neuhauser Straße 39, Telefon 233-83300

– Städtische Bildungsberatung International, Goethestraße 53, Telefon 233-26875

Zentraler Schulpsychologischer Dienst

Lernschwierigkeiten, geringe Motivation, Konflikte, Mobbing sowie Angst in Prüfungssituationen oder inklusive Fragestellungen sind unter anderem Themen, bei denen sich Schüler*innen und Eltern städtischer Schulen an die Schulpsycholog*innen und Sonderpädagog*innen des Zentralen Schulpsychologischen Dienstes wenden können. Die Beratung erfolgt vertraulich und kostenfrei.

Ein Zeugnis kann Ängste und Selbstwertkrisen bei Schüler*innen oder Belastungen in der Familie hervorrufen. Erfahrene (Schul-)Psycholog*innen und Sonderpädagog*innen unterstützen, Ansatzpunkte für hilfreiche Veränderungen zu finden. Gemeinsam werden Ziele und Vorgehensweisen erarbeitet. Berater*innen unterstützen dabei, Wege aus einer belastenden Situation aufzuzeigen und neue Perspektiven zu entwickeln.

Kontakt unter:

– Zentraler Schulpsychologischer Dienst, Neuhauser Straße 39, Telefon 233-66500

Staatliche Schulberatungsstelle für alle Schularten in München:

– Staatliche Schulberatungsstelle München, Infanteriestraße 7, Telefon 5589989-60 bzw. -61

– Staatliche Schulberatungsstelle für Oberbayern-West, Infanteriestraße 7, Telefon 5589924-10 bzw. -11

– Staatliche Schulberatungsstelle Oberbayern-Ost, Beetzstraße 4, Telefon 982955110

– Staatliches Schulamt (Beratungsdienst für Grund- und Mittelschulen Münchens), Schwanthalerstraße 40, Telefon 54413564

Weitere Informationen unter www.muenchen.de/bildungsberatung und www.muenchen.de/schulpsychologie