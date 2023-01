Jazz-Entdeckung Alma Naidu am 20.01.2023 im Münchner Künstlerhaus

Bereits mit ihrem Debütalbum ‚Alma‘ landete Alma Naidu in den Top 10 Jazz Charts. Die Album-Releasetour durch Deutschland, Frankreich und Tschechien bescherte der jungen

Jazzmusikerin und ihrer Band volle Ränge und begeisterte Kritiken. Vom Publikum und der

Presse wird die anmutige Münchnerin für ihren Gesang und die eigenen Kompositionen

gleichermaßen gefeiert. In ihrer Heimatstadt spielt Alma Naidu im Münchner Künstlerhaus ihr erfolgreiches Album sowie einige ihrer neuen Stücke erstmals in intimer Besetzung mit

akustischem Trio und Cello.



Aufgewachsen in einer Musikerfamilie erhielt Alma Naidu bereits im Alter von fünf Jahren

Klavierunterricht. Später kamen Geige und Gitarre hinzu, ebenso klassischer Musical-Gesang. Sie studierte Jazzgesang an der Hochschule für Musik und Theater München sowie der Royal Academy of Music in London. Die Künstlerin gewann den Kurt Maas Jazz Award 2021 und den Bayerischen Kunstförderpreis in der Kategorie „Musik“.



Im Zusammenspiel mit Sophie Klaus am Cello weiß Alma das Klangspektrum ihrer Musik

überzeugend zu erweitern. Lisa Wulff, eine der seltenen weiblichen E-Bassistinnen, beherrscht den Bass genauso gekonnt wie den Kontrabass. Ein echter Shooting-Star der Jazzszene ist auch der preisgekrönte Valentin Renner an den Drums.

Alma Naidu (vocals, keys)

Lisa Wulff (bass)

Valentin Renner (drums)

Sophie Klaus (Cello)

Karten: 22 €/ ermäßigt 11 €

Ermäßigung für Schüler, Studenten und Gäste mit Schwerbehinderung nach Vorlage des

Ausweises.



Karten erhältlich im Münchner Künstlerhaus oder im Webshop auf der Website: www.kuenstlerhaus-muenchen.de