Jesper Munk “Favourite Stranger” – 23.10.2018 Muffathalle München

Er wurde als die Münchner Hoffnung oder der neue Stern am Blueshimmel bezeichnet. Doch Jesper Munk möchte sich nicht in eine Schublade stecken lassen, denn er ist einfach nur Jesper Munk – und das von Jahr zu Jahr mehr. Mit seinem dritten Album „Favourite Stranger“ präsentiert der Vollblut-Musiker ein eigenes eindringliches Porträt. Er zeigt sich ehrlicher, verletzlicher, souliger, musikalisch weltgewandter und authentischer als je zuvor. „Jesper Munk“, so beschreibt es der Rolling Stone, „zelebriert eine Mischung aus Melancholie und Abgeklärtheit. „I’m Happy When I’m Blue / Does It Come Natural To You?“ – eine Todtraurigkeit, die verzückt.“

Di 23.10.2018

Konzert

Einlass: 19Uhr Beginn: 20Uhr

Ort: Muffathalle München

