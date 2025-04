Jesuitenkirche St. Michael München – 4. April 2025 Orgelkonzert mit Domorganist Markus Eichenlaub

Am Freitag den 4. April findet in der Jesuitenkirche St. Michael in München um 20.00 Uhr ein Michaelskonzert mit dem Domorganisten Markus Eichenlaub aus Speyer statt.

Markus Eichenlaub ist seit 2010 als Domorganist am Speyerer Kaiser- und Mariendom für die gesamte liturgische wie konzertante Orgelmusik verantwortlich. An den Musikhochschulen in Karlsruhe, Hamburg und Stuttgart studierte er Kirchenmusik und Orgel (Konzertexamen). Sein Wissen gab er als ordentlicher Professor für Orgelliteratur und Liturgisches Orgelspiel von 2000-2010 an Studierende der Essener Folkwang Universität weiter. Weitere Professurvertretungen und Lehraufträge führten ihn nach Heidelberg, Mainz und Saarbrücken. Von 2010-2018 leitete er als Diözesankirchenmusikdirektor die Abteilung Kirchenmusik im Bistum Speyer.

Neben seiner regen solistischen internationalen Konzerttätigkeit musiziert er als Kammermusiker regelmäßig mit Klaus Mertens (Bariton), Julia Kleiter (Sopran), Hannah Schlubeck (Panflöte) u.a. zusammen. Unter seinen zahlreichen Auszeichnungen und Preisen bei internationalen Wettbewerben ragt der 1. Preis beim „Internationalen Schnitger-Wettbewerb“ im niederländischen Alkmaar hervor, der zu den bedeutendsten Orgelwettbewerben für historische Au­fführungspraxis gezählt werden darf. Die zwischenzeitlich mehr als zwanzig CDs umfassende Diskographie zeugen von seinem künstlerischen Scha­ffen und seiner Repertoirevielfalt.

In St. Michael spielt Markus Eichenlaub Werke von Buxtehude, Heredia, Karg-Elert, Bossi und Planyavsky. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.michaelsmusik.de

