Jesuitenkirche St. Michael München – 5. Februar Orgelkonzert „Junge Talente“

Michaelskonzert mit jungen Talenten an der Orgel – Im Rahmen der Michaelskonzerte gastieren am Sonntag den 5. Februar um 16:00 Uhr in der Jesuitenkirche St. Michael Orgelstudenten*innen der Hochschule für Musik und Theater München. Seona Mun, Lukas Nagel, Maximilian Nockmann und Pius Schuhbaum haben ein sehr abwechslungsreiches Konzertprogramm mit Werken von Karg-Elert, Dupré, Messiaen und Feller zusammengestellt. Herzliche Einladung zu diesem besonderen Konzerterlebnis mit „jungen Talenten“ an der Michaelsorgel.

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

Sonntag 05.02.2023 – 16:00 Uhr

Studierende der Hochschule für Musik und Theater München

Seona Mun (Klasse Prof. Martin Sander)

Lukas Nagel (Klasse Prof. Bernhard Haas)

Maximilian Nockmann (Klasse Prof. Harald Feller)

Pius Schuhbaum (Klasse Prof. Harald Feller)

Programm: Orgelwerke von Karg-Elert, Dupré, Messiaen und Feller

Eintritt frei, Spenden erbeten

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.michaelsmusik.de