Jesuitenkirche St. Michael München – 9. März Orgelkonzert mit Martin Gregorius

Am Sonntag den 9. März findet in der Jesuitenkirche St. Michael in München um 16.00 Uhr ein Michaelskonzert mit Martin Gregorius statt.

Martin Gregorius absolvierte mit Auszeichnungen seine Studien an den Hochschulen für Musik in Danzig, Detmold, Paris und Lyon. Er erhielt mehrere Preise bei internationalen Orgelwettbewerben in Deutschland, Italien, Luxemburg, Österreich und Polen. Gregorius erhielt verschiedene Kulturpreise und Stipendien, darunter solche des polnischen Staatspräsidenten, des polnischen Ministerpräsidenten und der Alfred-Toepfer-Stiftung.

Seine regelmäßigen Auftritte bei europäischen, asiatischen und US-amerikanischen Orgelfestivals führten ihn bislang in die Kathedralen von Edinburgh, Erfurt, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Paderborn, Topeka, in die Boardwalk Hall von Atlantic City und in die Philharmonien in Breslau und Danzig.

In der Konzertsaison 2017/2018 wirkte Martin Gregorius als „Organist in Residence“ der Sapporo Concert Hall „Kitara“. Während dieses Aufenthaltes spielte er in den angesehenen Konzertsälen Japans und musizierte mit Dirigenten, Solisten und Orchestern wie Matthias Bamert, Rainer Küchl, Max Pommer, Shuntaro Sato und Sapporo Symphony Orchestra.

Seit 2020 lehrt er als Dozent für Orgel und Improvisation an der Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg und ist seit November 2021 als Kirchenmusiker und Basilikaorganist an der Basilika St. Jakob zu Straubing tätig. Seit 2023 ist er zudem Dozent für Improvisation und Liturgisches Orgelspiel an der Hochschule für Musik und Theater München.

In St. Michael spielt Martin Gregorius Werke von Karg-Elert, Vierne sowie eigene Improvisationen. Der Eintritt ist frei.

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

Sonntag 09.03.2025 – 16:00 Uhr

Michaelskonzert

Martin Gregorius, Organist Basilika St. Jakob Straubing

Werke von Karg-Elert, Vierne und Improvisation

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.michaelsmusik.de