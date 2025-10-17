Jesuitenkirche St. Michael München – großes Chorkonzert am 23. November 2025 – BACH UND MOZART

Konzert in St. Michael: Mozarts „Requiem“ und Bachs Kantate „Ich habe genung“

Ein eindrucksvolles Programm geistlicher Musik erklingt am Sonntag, 23. November 2025, um 16 Uhr in der Jesuitenkirche St. Michael in München. Unter der Leitung von Andreas Herrmann führen Chor und Orchester St. Michael zwei Meisterwerke auf, die sich in besonderer Weise mit Vergänglichkeit und Hoffnung auseinandersetzen.

Johann Sebastian Bachs Kantate „Ich habe genung“ (BWV 82) eröffnet das Konzert mit ihrem tiefen Ausdruck innerer Ruhe und Erlösung. Im Anschluss erklingt Wolfgang Amadeus Mozarts unvollendetes Requiem d-Moll (KV 626) – ein Werk von überwältigender emotionaler Kraft.

Als Solistinnen und Solisten wirken mit: Clara Dieterich (Sopran), Jennifer Crohns (Alt), Markus Gruber (Tenor) und Marlo Honselmann (Bass).

Karten: Kategorie I 30 € (erm. 25 €), Kategorie II 25 € (erm. 20 €); erhältlich bei München Ticket, an der Pforte von St. Michael und an der Konzertkasse.

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

Sonntag 23.11.2025 – 16:00 Uhr

Michaelskonzert

W.A. Mozart

Requiem d-Moll KV 626

J. S. Bach

Kantate BWV 82 „Ich habe genung“

Clara Dieterich, Sopran | Jennifer Crohns, Alt

Markus Gruber, Tenor | Marlo Honselmann, Bass

Chor und Orchester St. Michael

Andreas Herrmann, Leitung

Karten

Kat. I 30 € (erm. 25 €)

Kat. II 25 € (erm. 20 €)

Ermäßigungen für Schüler und Studenten. Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern bezahlen keinen Eintritt.

Kartenvorverkauf

– München Ticket

– Pforte St. Michael

– Konzertkasse