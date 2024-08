Jesuitenkirche St. Michael München – Konzert 15.8.2024 mit Franz Raml

Am Donnerstag den 15. August findet in der Jesuitenkirche St. Michael in München um 16.00 Uhr das traditionelle Michaelskonzert am Fest Mariä Himmelfahrt statt. Gestaltet wird dieses Orgelkonzert von dem bekannten Konzertorganisten Franz Raml.

Franz Raml wurde in Straubing geboren und studierte an den Musikhochschulen Detmold und München künstlerisches Hauptfach Orgel, sowie katholische Kirchenmusik mit dem Abschluss „A-Prüfung“. Darauf folgte ein dreijähriges Studium bei Ton Koopman in Amsterdam in den Fächern Barockorgel, Cembalo und Aufführungspraxis mit dem Abschluss Konzertexamen „Baroque-Organ“ am Königlichen Konservatorium von Den Haag. Franz Raml war Stipendiat der Studienstiftung. 1998 erhielt er den Förderpreis der internationalen Bodenseekonferenz für seine Leistung auf dem Gebiet der Alten Musik.

Als Organist und Tutor wirkte er 25 Jahre lang an der großen historischen Holzhey-Orgel (1793) der ehemaligen Praemonstratenser-Abtei Rot an der Rot in Oberschwaben, einem der bedeutendsten Instrumente in Süddeutschland. Von 2004 bis 2010 leitete er die „Orgelakademie Oberschwaben“. Als Organist, Cembalist und Dirigent hat er etwa 30 CD‘s eingespielt, die bei MDG und Oehms-Classics erschienen sind.

Franz Raml gibt Konzerte als Solist an der Orgel, am Cembalo und am Hammerflügel. Als Dirigent leitet er die international besetzten Originalklang-Ensembles „Hassler-Consort“ und „German Mozart Orchestra“. Seine Konzerttätigkeit führte ihn bisher in viele Länder Europas, nach Amerika und Israel. Als Solist und Dirigent ist Franz Raml regelmäßig in Ulm zu hören, wo er die Konzertreihe „Originalklang“ leitet und mit dem Hassler-Consort barocke Kammermusik, Orchesterwerke, Kantaten, Oratorien und Opern aufführt.

In St. Michael spielt Franz Raml Werke von Bach, Mendelssohn und Messiaen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.michaelsmusik.de

Donnerstag 15.08.2024 – 16:00 Uhr

Michaelskonzert am Fest Mariä Himmelfahrt

Franz Raml, Orgel

Werke von Bach, Mendelssohn und Messiaen

Eintritt frei