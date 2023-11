Jesuitenkirche St. Michael München – Mozart Requiem am 26.11.2023 und Orgelkonzert am 01.12.2023

UNVOLLENDETE(S) – Beides haftet den Meisterwerken von Mozart und Schubert, der Geist des Genies und der Nebelschleier des nicht-fertig-Gewordenen.

Am Sonntag, 26.11.2023 , 16 Uhr kommen in der Jesuitenkirche St. Michael in einem großen Chor- und Orchesterkonzert beide Werke, Mozarts Requiem und Schuberts “Unvollendete” zur Aufführung. Die Solisten sind Bettina Kühne (Sopran), Jennifer Crohns (Alt), Markus Zeitler (Tenor) und Burkhard Kosche (Bass). Es singen und spielen Chor und Orchester von St. Michael unter der Leitung von Chordirektor Dr. Frank Höndgen. Karten zu 25, 20 und 15€ (erm. 20, 15 und 10€) gibt es bei MünchenTicket und an der Konzertkasse.

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

Sonntag 26.11.2023 – 16:00 Uhr

Michaelskonzert

W.A. Mozart: Requiem d-Moll, KV 626

F. Schubert: Sinfonie in h-Moll „Die Unvollendete“, D 759

Bettina Kühne (Sopran), Jennifer Crohns (Alt), Markus Zeitler (Tenor) und Burkhard Kosche (Bass)

Chor und Orchester St. Michael

Dr. Frank Höndgen, Leitung

Karten

Kat. I 25 € (erm. 20 €)

Kat. II 20 € (erm. 15 €)

Kat. III 15 € (erm. 10 €)

Ermäßigungen für Schüler und Studenten. Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern bezahlen keinen Eintritt.

Kartenvorverkauf

– München Ticket

– Pforte St. Michael

– Konzertkasse

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

Freitag 01.12.2023 – 20.00

Michaelskonzert

Ruben Sturm, Orgel (Domorganist München)

Werke von Bach, Dupré und Improvisationen

Eintritt frei – Spenden erbeten