Jesuitenkirche St. Michael München – Orgelkonzert am 06.01.2023 mit Starorganist David Briggs

Am Freitag den 6. Januar findet um 16.00 Uhr in der Jesuitenkirche St. Michael in München das traditionelle Orgelkonzert am Dreikönigstag statt. Diesmal ist der international gefeierte Meisterorganist David Briggs aus New York zu Gast.

David Briggs studierte von 1981 bis 1984 am renommierten King’s College in Cambridge und zeitgleich in Paris bei Jean Langlais. Nach seinen Wettbewerbserfolgen in St. Albans und Paisley bekleidete er diverse Kathedralpositionen in Hereford, Truro und Gloucester bevor es ihn 2003 nach Nord-Amerika zog. Seit 2017 wirkt er als Artist in Residence an der Cathedral of St John the Divine in New York.

Als Konzertorganist und Improvisator bereist er die ganze Welt. Er unterrichtet er an der Universität Cambridge, ist regelmäßig Mitglied in internationalen Wettbewerbsjurys und ist gefragter Pädagoge bei Meisterkursen in Europa und Nordamerika.

In St. Michael spielt David Briggs Werke von Bach, Ravel, Tschaikowsky, Duruflé und Improvisationen. Das Konzert wird auf eine Videoleinwand in den Kirchenraum übertragen. Karten zu 10,00 € (erm. 5,00 €) sind bei München Ticket, an der Pforte von St. Michael sowie an der Konzertkasse erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.michaelsmusik.de

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

Freitag 06.01.2023 – 16.00 Uhr

Michaelskonzert am Dreikönigstag

David Briggs, Orgel (New York)

Werke von Bach, Ravel, Tschaikowsky, Duruflé und Improvisation

Hinweis: mit Videoübertragung in den Kirchenraum

Karten

Kat. I 10,00 € (erm. 05,00 €)

Ermäßigungen für Schüler und Studenten. Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern bezahlen keinen Eintritt.