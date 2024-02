Jesuitenkirche St. Michael München – Orgelkonzert am 3. März 2024 mit Chordirektor Frank Höndgen

Michaelskonzert mit Frank Höndgen

Im Rahmen der Michaelskonzerte gestaltet Chordirektor Dr. Frank Höndgen am Sonntag den 3. März um 16:00 Uhr das Michaelskonzert in der Jesuitenkirche St. Michael in München.

Frank Höndgen ist Chordirektor und künstlerischer Leiter der Kirchenmusik an der Jesuiten- und Hofkirche St. Michael in München. In Köln studierte er „Kirchenmusik“ unter anderem bei Clemens Ganz und Jürgen Kursawa (Orgel), Henning Frederichs und Reiner Schuhenn (Chor- und Orchesterleitung). Von 2000 bis 2005 war Frank Höndgen Regionalkantor an der Wuppertaler Innenstadtgemeinde St. Antonius in Barmen mit umfangreicher Chortätigkeit in allen Sparten (Kinderchöre, Choralschola, Ensemble und großer Chor) und Orchesterarbeit.

Er absolvierte Meisterkurse, Workshops und Hospitationen bei vielen namhaften Dirigenten, etwa Frieder Bernius, Uwe Gronostay, Paul Hillier, Erwin Ortner, Michail Jurowski, Stephen Cleobury, David Hill, James Lancelot und Peter Neumann. Als Organist und Dirigent arbeitete er u.a. mit dem Bayerischen Staatsorchester und GMD Kent Nagano (Brüssel, Budapest, Garmisch), Zubin Metha, Dan Ettinger und Valery Gergiev, dem Hilliard- Ensemble, SingerPUR, dem BR-Sinfonieorchester, dem Münchner Bachchor und dem Chor des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München zusammen.

In St. Michael spielt Frank Höndgen auf der Michaelsorgel Werke von Bach, Mendelssohn, Brahms, Martin und Mahler. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

80331 München

Sonntag 03.03.2024 – 16:00 Uhr

Frank Höndgen, Orgel

Werke von Bach, Mendelssohn, Brahms, Martin und Mahler

Eintritt frei, Spenden erbeten

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.michaelsmusik.de