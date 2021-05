Jesuitenkirche St. Michael München – Orgelkonzert am 4. Juni mit Roman Hauser

Endlich ist es wieder soweit! Am Freitag den 4. Juni findet in der Jesuitenkirche St. Michael um 20.00 Uhr ein Michaelskonzert mit Roman Hauser aus Wien statt.

Roman Hauser wurde 1982 in Schwaz/Tirol geboren. Er studierte Orgel Konzertfach an der Privatuniversität Konservatorium Wien. Ab Oktober 2006 führte er sein Konzertfachstudium ergänzt durch die Studien Musikerziehung, Orgelimprovisation, Chordirigieren und E-Bass an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien fort. Sein Studienabschluss mit Auszeichung und Verleihung des akademischen Grades „Magister artium“ erfolgte im Juni 2012. Anschließend private Studien im Fach Orgelimprovisation in Paris und Berlin. Konzertengagements als Organist und Improvisator im In- und Ausland bilden einen wichtigen Teil seiner musikalischen Aktivitäten. Die rege Zusammenarbeit mit diversen Bands, Ensembles und Solokünstlern als Bassist, Keyboarder, Pianist oder Organist runden seine vielfältige Tätigkeit als Musiker ab.

Roman Hauser ist Hauptorganist an der Jesuitenkirche in Wien sowie künstlerischer Leiter der Zyklen „Liturgien im Sommer“ und „Die Goldene Stunde“ ebenda. Seit Herbst 2020 unterrichtet er Orgelimprovisation an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien.

Roman Hauser, Orgel (Jesuitenkirche Wien)

In St. Michael spielt Roman Hauser Werke u.a. von Susato, Willan, Vierne und Improvisation.

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

Freitag 04.06.2021 – 20.00

MICHAELSKONZERT

Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.