Jesuitenkirche St. Michael München – Weihnachtsliedersingen am Samstag 28.12.2024

Alle singen wieder: Alle Jahre wieder … hat man vergessen, wie sie eigentlich gehen, die bekannten und weniger bekannten Weihnachtslieder. Wir frischen unsere Kenntnisse auf, und ohnehin ist gemeinsam singen sowieso am schönsten! Mit allen Chören der Michaelsmusik – unser großes Weihnachtsliedersingen moderiert von Schauspielerin Michaela May am Samstag, 28.12.2024, um 16:00 Uhr.

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

Weihnachtsliedersingen

Samstag 28.12.2024 – 16:00 Uhr

Michaela May, Moderation | mit allen Chören von St. Michael

Peter Kofler, Orgel | Dr. Frank Höndgen, Leitung