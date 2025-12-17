Jetzt aber schnell – das letzte Tollwood-Wochenende

Das Tollwood Winterfestival noch bis 23. Dezember auf der Theresienwiese – Eintritt frei; an Silvester feiert München mit Tollwood ins neue Jahr – Tickets jetzt sichern

Wer noch nicht auf dem Tollwood Winterfestival war, sollte sich sputen. Das Winterfestival hat noch bis 23. Dezember geöffnet. Neben dem Markt der Ideen, der kreative Geschenkideen bereithält, fühlt man sich bei so einem Festivalbesuch wie in einem kleinen Urlaub vom Alltag. Auf dem Festivalgelände auf der Theresienwiese begegnet einem der farbenfrohfreundliche Drache „Ember“; zwei Feuershowensembles ziehen ihr Publikum in ihren Bann. Was es noch gibt? Zum Beispiel: eine lebende Musikbox, Live-Musik von Austropop über Jazz bis Swing und Soul im Hexenkessel und eine kulinarische Weltreise in Bio. All das bei freiem Eintritt auf dem Tollwood Winterfestival.

Einen flammenden „Wake up Call“ lässt Liquid Flames mit der gleichnamigen Feuershow erklingen (Freitag und Samstag, 19. und 20. Dezember). Und zum Abschluss tanzen mit Faszination Feuershow noch einmal die Funken von Sonntag bis Dienstag, 21. bis 23. Dezember.

Wenn Musik lebt

Wunschhits spielt die lebende Musikbox „Jackbox“ von Les Pétards Mouillés von Mittwoch bis Sonntag, 17. bis 21. Dezember, auf dem Performanceplatz – immer wieder neu, immer wieder anders. Am Montag, 22. Dezember, zaubert das Alphorntrio aus den acht Tönen des Alphorns wohlige Klänge auf dem Performanceplatz. Und im Hexenkessel finden Musik-Fans täglich neue Live-Konzerte: Die Haberer bringen Austropop und Bayernrock mit (20.12., 16 Uhr), am Abend spielen die Münchner Originale Gerry & Gary Welthit-Covers. The Hot Stuff Jazzband sorgt für swingin‘ Entertainment zur Jazz-Matinee (21.12., 12 Uhr). Und zum Abschluss am 23. Dezember wartet LiaB – Lost in a Bar mit Jazz, Soul und a LiaBe Weihnachtsg’schicht. Der Eintritt ist frei!

Hallo 2026 auf Tollwood!

Wer schon für den letzten Abend des Jahres plant, der kann sich die Tollwood Silvesterparty vormerken: Am 31. Dezember hallen Live-Beats durch die Zelte, und München feiert auf dem Tollwood Winterfestival den wohl schönsten Jahreswechsel der Stadt. Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, verwandelt sich das Tollwood Festivalgelände auf der Theresienwiese ab 19 Uhr in eine funkelnde Party mit bester Live-Musik, DJs, dem Kultclub Harry Klein und dem Lovers Lipsync Battle, kulinarischen Genüssen und dem traditionellen Mitternachtswalzer. Und das Beste: Auf Tollwood tanzt man wetterfest ins neue Jahr, denn vier Areas sind indoor. Karten gibt es für 38,50 Euro (ermäßigt für 33 Euro) unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos unter www.tollwood.de – auch kurzfristig als print@home-Tickets. Social Tickets gibt es ohne Nachweis für 19 Euro. Neu ist in diesem Winter, dass Besucher*innen einen freiwilligen ClimateFair-Beitrag von drei Euro je Ticket leisten können, mit dem Klimafolgekosten ausgeglichen werden.