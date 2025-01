Jetzt aber wirklich: Der 50. Internationale Tiroler Koasalauf

(St. Johann in Tirol) Zahlreiche Starter aus den unterschiedlichsten Nationen und Altersgruppen. Minis, Profis, Pioniere: 2025 feiert der Internationale Tiroler Koasalauf sein 50. Jubiläum – mit fünf Jahren Verzögerung wegen Corona und Schneemangel. Wie erstmals anno 1973 treffen sich am Wochenende von 8. und 9. Februar in guter alter Tradition Langlauf-Begeisterte in St. Johann in Tirol. Am Samstag steht die klassische Disziplin auf dem Programm, am Sonntag sind die Skater dran. Die Strecke lässt sich von herausfordernd bis genussvoll gestalten: 45, 22 und acht Kilometer stehen zur Wahl. Werdende Langlauf-Profis messen sich in einer Nachwuchs-Challenge.

Aber nicht nur auf den Loipen zwischen Kitzbüheler Horn und Wildem Kaiser, auch beim Rahmenprogramm im Koasastadion trifft man Gleichgesinnte. Anmeldung ist bis 4. Februar über die Homepage (Startgebühr je nach Disziplin 15 bis 55 Euro) sowie kurzfristig vor Ort möglich. Wer lieber auf eigene Faust unterwegs sein möchte, tritt beim Koasalauf Airport App Run an. Zwischen 1. Januar und 28. Februar absolvieren Hobby- und Profi-Sportler die vorgegebene Strecke selbstständig, zeichnen ihre Zeit mittels Strava-App auf und gewinnen mit genügend Glück und Puste hochwertige Preise. www.koasalauf.at, www.app.koasalauf.at, www.kitzalps.cc