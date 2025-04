Jetzt Ausweisdokumente für den Sommerurlaub beantragen

Ostern schon an den Sommerurlaub denken: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um nachzuschauen, ob Reisepass oder Personalausweis für den nächsten Urlaub noch gültig sind. Das Bürgerbüro des Kreisverwaltungsreferats weist Urlaubswillige darauf hin, dass die Produktionszeit für Reisepässe und Personalausweise bei der Bundesdruckerei mehrere Wochen beträgt. Wer im Sommer verreist, sollte deshalb jetzt den Reisepass oder Personalausweis beantragen.

Online-Termine für die Antragstellung im Bürgerbüro sind teilweise noch tagesaktuell erhältlich. Das Kreisverwaltungsreferat stellt diese von Montag bis Freitag jeweils vor der Öffnung der Standorte auf die Website. Weitere Termine für die nächste Woche folgen am Vormittag. Längerfristige Termine in 42 Tagen werden über Nacht freigeschaltet. Die besten Chancen, einen passenden Termin zu finden, haben Kund*innen, wenn sie an allen Bürgerbüro-Standorten nach freien Terminen suchen. An jedem der sechs Standorte des Bürgerbüros können Kund*innen ihre Pass- und Ausweisangelegenheiten erledigen – egal, wo sie in München wohnen. Das Kreisverwaltungsreferat bittet Kund*innen, bis einschließlich 30. April unbedingt ihr Passfoto in Papierform zum Termin mitzubringen, wenn sie Ausweisdokumente beantragen. Ab 1. Mai sind digitale zertifizierte Passbilder Pflicht. An allen Standorten des Bürgerbüros stehen rechtzeitig Geräte für die entsprechenden Lichtbildaufnahmen zur Verfügung. Kund*innen haben außerdem die Möglichkeit, ihre biometrischen Fotos vorab in zertifizierten Fotostudios und Drogeriemärkten aufnehmen zu lassen.