Jetzt bewerben – Bauchtanzwettbewerb neu auf Tollwood

Tollwood sucht Münchens besten Bauchtanz – Neu auf dem Tollwood Sommerfestival: Bauchtanzwettbewerb im Marrakesch Zelt – jetzt online bewerben – Videos bis 1. Juni einsenden.

Erstmals verwandelt sich das Marrakesch Zelt auf dem Tollwood Sommerfestival in eine große Bühne für rhythmische Bewegungen, farbenfrohe Kostüme und leidenschaftlichen Tanz: Der erste Bauchtanzwettbewerb auf Tollwood findet an fünf Sonntagen statt – jeweils am 22. und 29. Juni, am 6., 13. und 20. Juli von 18 bis 21 Uhr. Wer seinen Bauch tanzen lassen will, kann sich noch bis 1. Juni mit einem Bauchtanz-Video online bewerben unter: www.tollwood.de/bauchtanz

Ob klassische Choreografien oder moderne Interpretation – Tanzbegeisterte sind eingeladen, ihr Können zu zeigen. Der Hauptpreis: eine dreitägige Reise nach Portugal. Im stimmungsvollen Marrakesch Zelt verschmelzen nordafrikanische Atmosphäre mit zeitgenössischer Tanzkunst. Umgeben von marokkanischer Handwerkskunst, aromatischen Spezialitäten, Live-Musik und Tanz bietet sich ein Erlebnis für alle Sinne.