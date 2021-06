Jetzt digitaler Impfnachweis bei der Zweitimpfung im Impfzentrum

Ab sofort kann das Impfzentrum München direkt nach der Zweitimpfung vor Ort einen digitalen Impfnachweis ausstellen. Die entsprechende Schnittstelle zum Impfportal BayIMCO wurde jetzt freigeschaltet. Die digitalen Impfnachweise werden im Impfzentrum München als QR-Code ausgedruckt und den Geimpften als Bestandteil ihrer Impfdokumen- tation mitgegeben. Der Impfling kann den QR-Code über sein Smartphone in die Corona-Warn-App oder die CovPass-App einlesen, wodurch dann der digitale Impfpass erzeugt wird.

Laut dem Bundesministerium für Gesundheit hat die Corona-Warn-App mit dem neuesten Update auf Version 2.3.2 eine Funktion erhalten, um dort das Impfzertifikat zu hinterlegen. Alternativ wurde durch das Bundesministerium für Gesundheit die CovPass-App entwickelt, die dazu dient, den digitalen Impfpass zu erstellen.

Personen, die bereits früher vollständig geimpft worden sind, können ihren digitalen Nachweis jedoch nicht im Impfzentrum abholen. Dem Impfzentrum ist es derzeit softwaretechnisch nicht möglich, für diese Fälle Nachweise auszustellen. Der Freistaat arbeitet hier an einem Verfahren für das Impfportal BayIMCO, das es ermöglichen soll, künftig die digitalen Zertifikate auch online oder per Telefon anzufordern und dann per Post oder E-Mail zu erhalten.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Das Impfzentrum händigt jetzt jedem Impfling unmittelbar nach seiner Zweitimpfung einen ausgedruckten QR-Code aus. Das ist ein erster guter Schritt, der es unseren Impflingen ermöglicht, sich ihren digitalen Impfpass zu erstellen. Ich hoffe sehr, dass der Freistaat zeitnah eine Lösung anbietet, damit auch die bereits früher vollständig Geimpften über BayIMCO bequem ein digitales Impfdokument erhalten.“

Der Freistaat hat in Aussicht gestellt, dass vollständig Geimpfte ab dem 14. Juni auch in Apotheken gegen Vorlage des gelben Impfpasses oder der Impfbescheinigungen aus den Impfzentren ihre digitalen Impfnachweise kostenlos erhalten.

Die Internetseite https://www.mein-apothekenmanager.de/ soll künftig eine Übersicht bieten, welche Apotheken den digitalen Impfnachweis ausstellen.