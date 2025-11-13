Jetzt erst recht! – Tollwood stellt Programm zum Winterfestival vor

Tollwood stellt Programm zum Winterfestival vom 25. November bis 23. Dezember 2025 vor: 327 Veranstaltungen mit zeitgenössischem Zirkus, Feuershows, Markt und mehr

Wenn am 25. November auf der Theresienwiese die Kunstwerke strahlen, beginnt Münchens leuchtende Jahreszeit: das Tollwood Winterfestival. Bis 23. Dezember wird das Gelände wieder zum Treffpunkt für alle, die Kultur, Engagement und Lebensfreude erleben wollen – unter einem Motto, das in diesen Zeiten klingt wie ein Aufruf: „Jetzt erst recht! Für Frieden, Demokratie und Umwelt“.

Schon zum Auftakt bei der Pressekonferenz war spürbar: Tollwood will die Menschen inspirieren, sich zu engagieren. Vom Dach des Mercato-Zeltes strahlen Bilder und Botschaften in die Dunkelheit – geschaffen von den Lichtkünstlern von Lumine Projections. Sie verwandeln das Festival-Motto in leuchtende Botschaften für Frieden, Demokratie und Umwelt. „Wir wollen zeigen, dass Mut ansteckend ist“, sagte Tollwood-Sprecherin Stefanie Kneer. „Wir sind viele. Wir schauen nicht weg, sondern machen mit.“

Ein Programm, das bewegt

Engagement zieht sich wie ein roter Faden durchs Programm – Engagement für Frieden, Demokratie und Umwelt. In der Reihe „Stimmen, die bewegen“ im Theaterzelt sprechen an vier Mittwochabenden engagierte Menschen. In einer Live-Reportage, einem Buchgespräch, einem Live-Podcast und einer Podiumsdiskussion geht es um Klimakipppunkte, um die Zukunft Europas, um Demokratie in den USA und Deutschland und um Frauen, die in der Friedensarbeit weltweit Großes leisten. Friedensforscherin Dr. Anna Kreikemeyer, die am 17. Dezember über „Wege zum Frieden“ mitdiskutieren wird, sagte auf der Pressekonferenz dazu: „Frieden ist nichts Statisches. Er muss immer wieder neu wachsen – im Alltag, im Gespräch, im Miteinander. Frieden im Alltag – das kann jede und jeder machen!“

Wachsen kann Engagement auch im neuen Engagement Labor – einem Ort zum Mitmachen mitten im großen Bazarzelt. Hier greifen Ideen ineinander wie Zahnräder. An Audiostationen, Fotorahmen und Aktionsflächen erfahren Besucher*innen, wie sie selbst etwas bewegen können. Santa Meyer-Nandi von FindingSustainia schaut beispielsweise im Workshop „Burn bright, not out“ auf Resilienz – es geht also darum, wie man sich engagiert, ohne auszubrennen. Ihr Rat: „Wichtig ist, dass du dich selbst so gut kennst, um zu wissen, was dir Energie nimmt und was dir Energie gibt, um dich mit diesem Wissen effektiv für deine Herzensthemen einzusetzen. Und noch ein wichtiger Tipp: Frag um Rat, verknüpf dich!“

Wenn Kunst spricht

Am Eingang des Tollwood-Geländes empfängt das Publikum eine riesige Friedenstaube, aus Spiegeln gebaut von Torsten Mühlbach und Gregor Passens. Wenn die Wintersonne auf die große Skulptur trifft, tanzen Lichtpunkte über das Gelände. „Wir wollten etwas schaffen, das still leuchtet statt laut zu werden“, beschreibt es Torsten Mühlbach. Daneben lädt Veronika Anglohers Peace-Zeichen zum Mitmachen ein. Wer mag, schreibt seine Friedensbotschaft auf eine Holzplakette, die anschließend am Kunstwerk angebracht wird. So wächst im Lauf des Festivals daraus ein Mosaik der Hoffnung.

Poetisch – magisch – „Terces“

Magisch und poetisch wird es im Theaterzelt. Grenzgänger Johann Le Guillerm ist mit seiner Zirkusproduktion „Terces“ zu Gast. Räder rollen, Spiralen atmen, Apparaturen bewegen sich wie von selbst. Der mehrfach ausgezeichnete französische Künstler braucht keine Worte. Seine Welt ist ein eigenartig schönes Universum aus Staunen und Stille – ein Kontrapunkt in unruhigen Zeiten. Hier setzt Tollwood ein Zeichen fürs Klima: Mit dem freiwilligen ClimateFair-Beitrag von drei Euro pro Ticket können Besucher*innen Klimaschutzprojekte in München unterstützen. „Kultur kann Wandel nicht nur zeigen, sondern leben“, erklärte Dana Pflüger, Nachhaltigkeitsbeauftragte beim PATHOS theater, die das Projekt initiiert hat.

Tollwood bietet auch in diesem Winter wieder Kultur für alle – Erlebnisse, die den Festivalbesuch unvergesslich machen. Wenn die Sonne hinter der Bavaria versinkt, beginnt das große Schauspiel aus Feuer und Musik. Flammen züngeln, Trommeln beben – sechs Feuershow-Ensembles verwandeln die den Platz in eine Bühne der Elemente. Mit dabei: das österreichische drumatical theatre mit trommelnden Beats und einer eindrucksvollen Feuershow (3. bis 7. Dezember) und Jonglissimo mit ihrer spektakulären Lichterjonglage „Nightlight“ zum Festivalstart vom 25. bis 29. November.

Mit Tollwood bis 2026 feiern

Zum Jahresausklang gipfelt alles in der großen Tollwood Silvesterparty auf fünf Bühnen – vier davon indoor und damit wetterfest – Live-Musik von Falschgeld über Jamaram meets Jahcoustix, Club27 plus bis The Magic Mumble Jumble, DJs, dem bunten Lovers Lipsync Battle mit dem Kultclub Harry Klein und dem traditionellen Mitternachtswalzer.

Ein Festival, das Hoffnung sichtbar macht, Engagement weckt und Kunst leuchten lässt. Tollwood zeigt: Gemeinsames Engagement macht Zukunft – jetzt erst recht.

Karten für „Terces“ gibt es für 39 Euro (ermäßigt für 29 Euro) unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über den offiziellen Ticketpartner München Ticket, Infos unter www.tollwood.de. Kinder von sieben bis 14 Jahre zahlen 50 Prozent; Social Tickets gibt es ohne Nachweis für 19 Euro. Tickets für die Silvesterparty gibt es für 38,50 Euro (ermäßigt 33 Euro), auch hier ist ein Social Ticket für 18 Euro ohne Nachweis erhältlich. Neu ist in diesem Winter, dass das Publikum einen freiwilligen Climate-Fair-Beitrag von drei Euro je Ticket leisten kann, mit dem Klimafolgekosten ausgeglichen werden.

Tollwood Winterfestival – Eintritt frei!

Zeitraum: 25. November bis 23. Dezember

Veranstaltung: „Terces“ – Die Magie der Objekte, Johann le Guillerm

Ort: Tollwood Winterfestival Theaterzelt (bestuhlt, freie Platzwahl)

Datum: 25.November – 21. Dezember 2025

Einlass: 30 Minuten vor Beginn

Beginn: Di, Do, Fr, Sa – 19:30 Uhr; So – 18 Uhr

Dauer: ca. 90 Min.

Altersempfehlung: ab 7 Jahren

Eintritt: ab 39 Euro, (ermäßigt 29 Euro) / Socialticket 19 EUR

Climate-Fair-Beitrag: 3 Euro – freiwilliger Beitrag zu Climate-Fair-Projekt von Klimaschutz+ Stiftung e.V. und dem Klima-Bündnis e.V.

Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als MVV-Ticket.