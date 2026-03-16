Jetzt Flohmarkt-Stand auf der „Münchner Radl-Dult“ sichern

Am Sonntag, 14. Juni, findet von 10 bis 17 Uhr das dritte Mal die „Münchner Radl-Dult“ auf dem Mariahilfplatz in der Au statt. Das Herzstück der Radl-Dult ist auch in diesem Jahr wieder der Radlflohmarkt. Hier können private und gewerbliche Anbieter*innen ihre gebrauchten und neuen Fahrräder sowie Artikel rund um das Radl verkaufen. Außerdem gibt es ein Fest mit BMX-Show, einem Fahrrad-Looping, Food-Trucks, Live-Musik und Informationsständen. Der Eintritt ist frei.

Alle, die auf der „Münchner Radl-Dult“ Fahrräder verkaufen wollen, können ab sofort unter muenchenunterwegs.de/radlflohmarkt einen Stand buchen. Für den privaten Verkauf ist die Standbuchung kostenlos. Aufgrund städtischer und rechtlicher Vorgaben werden von gewerblichen Verkäufer*innen Gebühren erhoben. Die Buchungsmöglichkeit für gewerbliche Anbieter*innen endet am 11. Mai, für private am 6. Juni. Die Anzahl der verfügbaren Plätze ist begrenzt.

Alle Informationen zum umfangreichen Programm finden sich unter

muenchenunterwegs.de/radl-dult.