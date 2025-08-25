Jetzt geht es hoch hinaus – der Skylift im Olympiapark

Ab sofort bietet diese neue Attraktion eine einzigartige Aussicht auf den Olympiapark und München: Der Skylift vor dem Olympia-Actionsportzentrum. Mit vier Gondeln, in denen jeweils bis zu 20 Personen Platz finden, geht es hoch hinaus auf 70 Meter Höhe. Ein Special gibt es auch: Auf zwei Gondeln kann man die Fahrt auf dem Dach der Kabinen genießen – on top und open air. Dank des innovativen Paralift-Systems bewegen sich die Gondeln in einem harmonischen Rhythmus: Zwei Gondeln steigen hinauf, zwei gleiten hinab. Entspiegelte Panoramascheiben sorgen für eine klare Sicht auf die Umgebung. Während der Fahrt drehen sich die Kabinen – geboten wird so ein wunderbares 360-Grad-Erlebnis. Und: Alle Gondeln sind ebenerdig zugänglich und können bequem mit dem Rollstuhl befahren werden.

Der Skylift ist zunächst bis einschließlich 7. September im Olympiapark aufgebaut. Danach zieht der Turm vorübergehend auf das Oktoberfest. Die Rückkehr in den Park ist für 13. Oktober geplant. Dort wird er dauerhaft als alternativer Aussichtsturm zum sanierungsbedingt geschlossenen Olympiaturm eine wunderbare neue Perspektive bieten. Die Fahrt kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder bis zu einer Größe von 1,30 m zahlen 7 Euro und Kleinkinder (0-3 Jahre) dürfen den Skylift kostenlos nutzen. Das „On-Top-Ticket“ für die Fahrt auf der Gondel ist für 15 Euro erhältlich. Die Öffnungszeiten sind: montags bis freitags von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr, samstags von 11.00 bis 22.00 Uhr, sonn- und feiertags von 10.00 bis 20.00 Uhr.

Weitere Infos zum Skylift unter: olympiapark.de sowie unter Skylifttower.