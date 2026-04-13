Jetzt Reisedokumente für die Urlaubssaison beantragen

Im Sommer ins Ausland? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu nachzuschauen, ob der Reisepass oder der Personalausweis noch gültig ist und ob für den Mietwagen im Urlaubsland ein Internationaler Führerschein benötigt wird.

Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) weist Urlaubswillige darauf hin, dass die Produktionszeit für Reisepässe und Personalausweise bei der Bundesdruckerei vier bis fünf Wochen beträgt. Für einen online beantragten Internationalen Führerschein beträgt die Bearbeitungszeit aktuell vier bis sechs Wochen.

Wer im Sommer verreist, sollte deshalb schon jetzt die entsprechenden Dokumente beantragen. Termine für die Beantragung eines Reisepasses oder Personalausweises sind an allen Standorten des Bürgerbüros teilweise noch tagesaktuell erhältlich. Bei spontanen Reisen hilft das KVR mit einer Expresspass-Bestellung. Diese ist für Bürger*innen allerdings mit höheren Kosten verbunden. Der Internationale Führerschein lässt sich bequem über die Website des KVR beantragen. Ein Ausweis mit Online-Funktion ist dafür nicht erforderlich.