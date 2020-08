Jim Knopf und die Wilde 13 ab 8. Oktober im Kino

Es ist soweit! Die beiden berühmtesten Lokomotivführer der Welt sowie dreizehn, nein, zwölf Piraten setzen die Segel, stechen in See und erobern die Leinwände! Die Realverfilmung von Michael Endes JIM KNOPF UND DIE WILDE 13 startet am 8. Oktober 2020 im Verleih von Warner Bros. Pictures in den Kinos.

Und weil Michael Endes Jim Knopf am 9. August seinen 60. Geburtstag feiert, wird passend zum Fest das Kinoplakat und der Trailer zu JIM KNOPF UND DIE WILDE 13 veröffentlicht, die einen tollen Vorgeschmack bieten, auf das, was kommt:

Neue Abenteuer warten auf Jim Knopf und Lukas den Lokomotivführer! Nachdem die beiden Freunde den Drachen Frau Mahlzahn besiegt haben, sinnt die Piratenbande „Die Wilde 13“ auf Rache. Mit ihren Dampfloks Emma und Molly begeben sich die Lummerländer auf eine gefährliche Reise, auf der auch Jims sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen könnte: Er will endlich die Wahrheit über seine mysteriöse Herkunft ans Licht bringen.

Zum Ensemble gehören Henning Baum als Lukas, Solomon Gordon als Jim Knopf, Leighanne Esperenzante als Prinzessin Li Si, Rick Kavanian als Die Wilde 13, Hon Ping William Tang als Han Gong, Sonja Gerhardt als Sursulapitschi, Annette Frier als Frau Waas, Christoph Maria Herbst als Herr Ärmel, Uwe Ochsenknecht als König Alfons und Milan Peschel als Herr Tur Tur. Michael Bully Herbig leiht erneut dem Halbdrachen Nepomuk seine Stimme.

Produzent Christian Becker („Wickie und die starken Männer“, „Hui Buh das Schlossgespenst“, „Fack Ju Göhte“, „Die Welle“) versammelte nach „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ einmal mehr ein großartiges wie eingespieltes Team, um auch diesen Klassiker von Michael Ende als Realfilm und großes Fantasy-Abenteuer zu realisieren, der, wie die letzte Produktion, zu den aufwendigsten und teuersten der deutschen Filmgeschichte zählt. Regie führte Dennis Gansel.

Produziert wurde JIM KNOPF UND DIE WILDE 13 von der Rat Pack Filmproduktion GmbH und Warner Bros. Film Productions Germany in Co-Produktion mit JM Filmproduktions-gesellschaft GmbH & Co KG, Michael Ende Productions und Malao Film.

Der Kinofilm wurde gefördert von FFF FilmFernsehFonds Bayern, MBB Medienboard Berlin-Brandenburg, MFG Filmförderung Baden-Württemberg, FFA Filmförderanstalt, DFFF Deutscher FilmFörderFonds und The Foreign Film and TV Production and Post Production Incentive of the DTI of the Republic of South Africa.