Jochen Schweizer Unternehmensgruppe veräußert Digitalsparte an ProSiebenSat.1

München, 21.Juni 2017 – Der Unternehmer Jochen Schweizer veräußert die Mehrheit an der Jochen Schweizer GmbH und damit das Digitalgeschäft der Jochen Schweizer Unternehmensgruppe an die ProSiebenSat.1 Group. Die Gesellschaft soll mit der mydays GmbH unter dem Dach der Jochen Schweizer mydays Holding GmbH (JSMDH) zusammengeführt werden. An der Holding werden ProSiebenSat.1 mit 90 Prozent und Jochen Schweizer mit zehn Prozent beteiligt sein. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 108 Mio Euro zugrunde, was einem Verhältnis aus Unternehmenswert und EBITDA von rund 11x per Ende 2016 entspricht.

Jochen Schweizer, CEO der Jochen Schweizer Holding GmbH:

„Mein Ziel ist es, Menschen mit Erlebnissen zu begeistern. Diese Transaktion ermöglicht ein schnelles weiteres Wachstum des Digitalgeschäftes und gibt mir als Unternehmer die große Freiheit, unabhängig und selbstbestimmt neue und ungewöhnliche Projekte, wie die Jochen Schweizer Arena, zu realisieren.“

Die Jochen Schweizer Arena

Die Jochen Schweizer Arena ist das Markenhaus von Jochen Schweizer. Sie macht die Marke auf 15.000qm erlebbar. In ihr werden Ur-Träume des Menschen erfüllt: Das Fliegen, mit nichts als dem eigenen Körper, und das freie Surfen auf der perfekten Welle. Hinzu kommen ein multifunktionaler Event-Bereich und ab 15.7.2017 der Outdoor-Bereich mit Skytrail, Sky Jump, Abseilstation und Flying Fox. Geplant ist darüberhinaus ein ungewöhnliches Hotel mit Kongresshalle und die Erweiterung des bereits bestehenden Tagungszentrums. Hotel-Gäste können dann zukünftig via Zipline direkt zum Outdoor-Bereich der Arena gleiten. Für Firmen bietet sich schon jetzt unter dem Slogan „Sie kommen als Gruppe und gehen als Team“ ein Team-Mission-Parcours für Team-Buildings und -Coachings. Abgerundet wird das Angebot durch die hauseigene Gastronomie und das Restaurant Schweizer‘s Kitchen, das mit gastronomischer Leistung in Überraschungsqualität überzeugt.

Die Arena demonstriert als inspirierende und begeisternde Markenwelt vorbildlich die Qualität der Dienstleistungen und Erlebnisse, für die Jochen Schweizer steht.

Zu den zentralen Aktivitäten des Unternehmers gehören neben seiner Tätigkeit als Vortrags – und Motivationsredner weiterhin die Agentur für Firmenveranstaltungen „Jochen Schweizer Corporate Solutions GmbH“, deren Ziel es ist, Mitarbeiter zu begeistern und Kunden binden.

Ebenfalls zu den unternehmerischen Aktivitäten gehören das Helikopterunternehmen Eurofly Aviation, die Jochen Schweizer Erlebnisbetriebe GmbH, die Flying Fox GmbH Leogang sowie verschiedene Projektgesellschaften.