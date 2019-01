Joko & Paul – Die kunterbunte Welt von Ripke und Winterscheidt am 17.02.2019 Deutsches Theater München

Der eine ist Deutschlands schillerndster Fotograf, ständig den Finger am Abzug, die Leica fest im Griff. Egal ob Model, Sportler oder Musiker – er hat den Sucher, der findet. Von Marterias kometenhaftem Aufstieg über die Weltmeister-Nacht in Rio bis hin zu Hamiltons Formel-Eins-Triumphen, all das hat Paul Ripke festgehalten. Damit wurde er bekannt, doch zu einem Star machte ihn sein Talent, der Welt mehr Spaß zu bereiten als die Motive vor seiner Linse.

Der andere ist Joko – von Joko und Klaas. Die Mönchengladbacher Moderiermaschine ist nicht nur eines der bekanntesten Fernsehgesichter der letzten Dekade, sondern Weltmann, Visionär und mittlerweile auch Verleger seines eigenen Druckerzeugnisses – JWD. Duelle um die Welt, großes soziales Engagement und ein Lachen, das genauso beknackt wie ansteckend daherkommt – all das ist Joko Winterscheidt.

Live und in Farbe

Es war ein Glücksfall, als sich die Freunde Joko & Paul 2017 entschieden, die Welt an ihren Telefonaten zwischen deutschem Küchentisch und kalifornischer Garage teilhaben zu lassen und diese seither vierzehntäglich als Podcast zu veröffentlichen. Alle Wege führen nach Ruhm ist eine Reise durch die Absurditäten ihrer beider Leben. Joko & Paul nehmen uns mit an die Orte, von denen sie selbst nicht immer so genau zu wissen scheinen, wie sie dort hingelangt sind.

Vom devoten Job eines Praktikanten bis in die erste Liga bester Fernsehunterhaltung und allem, was dazwischen so passiert ist, tanzen Joko & Paul auf dem schmalen Grat zwischen triefendem Burger und graziler Sterneküche – das große Glück immer nur eine Insta-Story entfernt.

Glücklicherweise besitzen Joko & Paul keinen Filter, was dazu führt, dass auch Storys ihren Weg in die Öffentlichkeit finden, die bei jedem anderen ein wohlgehütetes Geheimnis bleiben würden. Was könnte spannender sein? Und in ihrer Liveshow kann man ihre Geschichten aus erster Hand miterleben – vorlaut, ehrlich und ungefiltert.

