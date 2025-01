Josef Schörghuber-Stiftung: Über 250.000 Euro für Münchner Kinder

Mehr als sieben Millionen Euro konnten seit der Gründung der Stiftung im Jahr 1995 bereits ausgeschüttet werden. Der Großteil der diesjährigen Summe stammt traditionell aus Spenden, die die Schörghuber Gruppe einwirbt: So wurde bei dem von ihr veranstalteten Charity Golf Cup im Sommer in Gut Häusern fast die Hälfte der Spendensumme eingesammelt. Ein weiterer Teil stammt aus Einzelspenden in der Weihnachtszeit, vor allem von Geschäftspartnern der in München ansässigen Gruppe, deren Summe das Unternehmen jeweils verdoppelt und der Stiftung zur Verfügung stellt. „Glückliche Momente und Erinnerungen zu ermöglichen: Dafür leistet die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder seit 30 Jahren einen sehr wertvollen Beitrag“, bedankte sich Oberbürgermeister und Kuratoriumsvorsitzender Dieter Reiter, der dabei auf das Jubiläum der 1995 gegründeten Stiftung in diesem Jahr hinweist. „Freizeit in der Gemeinschaft zu verbringen, ist ein wichtiger Bestandteil gesellschaftlicher Teilhabe. Kein Kind soll aus finanziellen Gründen darauf verzichten müssen, so sieht es der Stiftungszweck vor. Was mich besonders freut, ist, dass jeder gespendete Euro ohne Abzug von Verwaltungskosten direkt bei bedürftigen Münchner Kindern und Jugendlichen ankommt.“

Die Stiftungsverwaltung im Sozialreferat, in deren Obhut sich die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder befindet, prüft jeden einzelnen Antrag mit großer Sorgfalt. Dadurch und durch die enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Behörden wird gewährleistet, dass die Stiftungsgelder genau dort ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden.

Über die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder

Die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder ist Teil des sozialen Engagements der Schörghuber Gruppe. Sie wurde am 26. Juli 1995 auf Initiative von Josef Schörghuber gegründet, der drei Millionen Mark Stiftungskapital zur Verfügung stellte. Der Unternehmer brachte damit seine Verbundenheit gegenüber München und den Münchner Kindern zum Ausdruck. Die Stiftung wird vom Sozialreferat verwaltet. Im Vordergrund steht die Einzelförderung von bedürftigen Kindern und Familien. Die Vergabe der Mittel – seit 1995 wurden über 7,7 Millionen Euro aus Zinserträgen und vor allem Spenden für Maßnahmen verwendet, von denen rund 116.000 Kinder profitieren konnten – erfolgt über die Stiftungsverwaltung des Sozialreferats. Infos unter www.muenchnerkinder.de.