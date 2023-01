Josef Schörghuber-Stiftung: Über 330.000 Euro für Münchner Kinder

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen bei Ferien- und Freizeitmaßnahmen hat die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder im Jahr 2022 rund 3.000 Kindern und Jugendlichen eine Auszeit ermöglicht, deren Familien das hierfür nötige Geld aus eigenen Mitteln nicht hätten aufwenden können. Erstmalig nahmen auch aus der Ukraine geflüchtete und nun in München lebende Kinder an den Freizeiten teil.

Alexandra Schörghuber, Schirmherrin der Stiftung, überreichte heute Oberbürgermeister Dieter Reiter, der dem Stiftungskuratorium vorsitzt, einen symbolischen Scheck in Höhe von 330.542,77 Euro.

Der Großteil der Summe stammt aus Spenden, die die Schörghuber Gruppe einwirbt, beispielsweise durch einen Golf Cup und eine Oldtimer-Rallye. Der Rest speist sich aus Zinserträgen des fest angelegten Grund- stockkapitals. Das eingenommene Geld kommt dank der Stiftungsverwaltung durch die Landeshauptstadt München ohne Abzug von Verwaltungskosten direkt bedürftigen Kindern und Jugendlichen der Landeshauptstadt im Rahmen von Ferien- und Freizeitmaßnahmen zu Gute.

Alexandra Schörghuber: „Nach zwei Jahren Pandemie und bei zunehmend schwieriger wirtschaftlicher Lage steht zu befürchten, dass noch mehr Münchner Kinder unsere Unterstützung benötigen als in den Jahren zuvor. Als Schirmherrin der Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder danke ich Ihnen daher ganz besonders für Ihre Spenden und ich versichere Ihnen: Ihr Geld wird ordentliche Rendite abwerfen – in Form gesellschaftlicher Teilhabe und unvergesslicher Momente.“

Oberbürgermeister Dieter Reiter dankte allen Spender*innen herzlichst: „Auch in unserer reichen Stadt gibt es viele Familien, die ihren Kindern eine Teilnahme an Ferienfreizeiten nicht ermöglichen können. Und für Kinder ist es besonders schwer, hinter anderen zurückstehen zu müssen und auf ein so wertvolles Erlebnis wie Ferien im Kreise der Freund*innen zu verzichten. Mit diesen Spenden helfen Sie alle mit, diesen Kindern eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Vielen Dank dafür.“ Ein großer Anteil der Spenden geht auf zahlreiche Einzelspender*innen zurück, die die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder bereits seit vielen Jahren treu unterstützen. Wer Kindern und Jugendlichen in München mit Ferien- und Freizeitmaßnahmen helfen will – die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder freut sich über jede Spende.

Die Kontodaten lauten wie folgt:

Empfänger: Landeshauptstadt München, Kassen- und Steueramt IBAN: DE82701500000000424911

BIC: SSKMDEMMXXX

Verwendungszweck: 90683877270011

Die 14-stellige Nummer im Verwendungszweck ist nötig, um die Spende der Stiftung zuordnen zu können. Sie muss daher unbedingt mit angegeben werden.

Über die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder

Die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner Kinder ist Teil des sozialen Engagements der Schörghuber Gruppe. Sie wurde am 26. Juli 1995 auf Initiative von Josef Schörghuber gegründet, der drei Millionen Mark Stiftungskapital zur Verfügung stellte. Der Unternehmer brachte damit seine Verbundenheit gegenüber München und den Münchner Kindern zum Ausdruck. Die Stiftung wird vom Sozialreferat der Landeshauptstadt München verwaltet. Im Vordergrund steht die Einzelförderung von bedürftigen Kindern und Familien. Die Vergabe der Mittel – seit 1995 wurden über 6,7 Millionen Euro aus Spenden und Zinserträgen für Maßnahmen verwendet, von denen rund 108.000 Kinder profitieren konnten – erfolgt über die Stiftungsverwaltung des Sozialreferats. Mehr Informationen sind abrufbar unter http://www.muenchnerkinder.de