Jubiläum auf der Wiesn: 20 Jahre „Beim Biermann“

Am vergangenen Mittwoch gab es auf der Wiesn einen besonderen Anlass zum Anstoßen: Peter Biermann feierte mit seinem Weißbierausschank „Beim Biermann“ sein 20-jähriges Jubiläum. Seit zwei Jahrzehnten prägt er mit seinem Stand das Oktoberfest und führt damit eine Familientradition fort, die bereits bei seinen Urgroßeltern begann, die als Schausteller mit Fahrgeschäften auf der Wiesn vertreten waren.

Auch die Paulaner Brauerei ist seit 20 Jahren fester Partner an seiner Seite. Vertreter der Brauerei – Verkaufsdirektor Bayern Georg Baudrexl, Verkaufsdirektor Josef Wildgruber und Gebietsverkaufsleiter Kilian Stöttner – nutzten den festlichen Moment, um persönlich zu gratulieren. Als Zeichen der Wertschätzung überreichten sie Peter Biermann eine Urkunde und eine Fassscheibe. In geselliger Runde wurde gemeinsam auf die vergangenen 20 Jahre angestoßen – und auf viele weitere erfolgreiche Wiesn-Jahre „beim Biermann“.