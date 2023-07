Jubiläum in den Pasing Arcaden: Food & Drinks, Livemusik, Geldwirbel & Co.

Zehn + zwei Jahre Pasing Arcaden: Jubiläumsfeierlichkeiten mit Food & Drinks, Livemusik, Geldwirbel & Co.

Geburtstagshüte auf, Partymusik ab: Die Pasing Arcaden werden heuer bereits zehn plus zwei Jahre alt. Die Erklärung für das ungewöhnliche Jubiläum ist simpel. Der erste Gebäudekomplex öffnete bereits 2011, die finale Fertigstellung des zweiten Teils folgte 2013. Anlässlich des (un)runden Geburtstages gibt es am Freitag und Samstag, 28. bis 29. Juli, zahlreiche Jubiläumsaktionen mit buntem Rahmenprogramm. Zur Feier warten lässige Beach-Atmosphäre, ein vielfältiges Kulinarik-Konzept und stimmungsvolle Livemusik.

Highlights für Groß und Klein: Freitag ist Familientag

Am ersten Tag der Feierlichkeiten stehen die kleinen Gäste des Vier-Sterne-Shoppingcenters im Mittelpunkt. Die Kids lassen sich mit kreativen Motiven schminken oder toben sich beim Basteln aus. Ein Clown formt lustige Luftballon-Tierchen. Außerdem zu Gast: Michaela Hanauer. Die Kinderbuchautorin, deren Bücher wie die Rulantica-Triologie kleine Leseratten verzaubern, liest aus ihren Werken vor. Musikalische Untermalung gibt es von Ralph Kiefer mit Handpan Musik sowie von einer Salsa-Band. Barrio Alto tritt ab 18:00 Uhr in Begleitung von professionellen Tänzerinnen und Tänzern auf, bevor sich die Tanzfläche für alle öffnet.

Erinnerungsbilder, ausgefallene Cocktails & Rhythmus im Blut

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Musik: Zahlreiche Bands und Musiker sorgen für sehens- und hörenswertes Programm auf dem Paseo. Münchnerinnen und Münchner lauschen den harmonischen Klängen in lockerer Strand-Atmosphäre und testen dabei die tollen Aktionen. Es stehen ein Fotobully, ein Cocktail-Truck und ein Food-Stand mit Kostproben der altbekannten und neuen Mieter bereit. „Feste muss man feiern, wie sie fallen – oder eben etwas später. Vor zwei Jahren gab es coronabedingt keine Möglichkeit, das zehnjährige Jubiläum des ersten Gebäudeteils zu begehen. Daher freuen wir uns umso mehr auf die kommenden Tage. Es ist außerdem eine schöne Gelegenheit zum Austausch mit Nachbarn, Stores und unseren Gästen. Die Pasing Arcaden wuchsen stark über die Zeit, gehören nun zu den beliebtesten Einkaufsmöglichkeiten Münchens.“, betont Center Managerin Sabine Leuthner. „Das liegt natürlich einerseits an dem vielfältigen Sortiment, das wir anbieten. Aber andererseits auch an den Mitarbeitenden, die unseren Gästen jeden Tag mit maximalem Serviceanspruch einen unbeschwerten Einkaufsbummel ermöglichen. Deshalb feiern wir gemeinsam: Auf die nächsten zwölf!“

Goodies für Treuekunden – Geldwirbel für Glückspilze

Wer noch keine Treuekarte der Pasing Arcaden besitzt, holt das am besten noch rechtzeitig zum Jubiläumsevent hier nach. Denn Inhaberinnen und Inhaber, die am 28. oder 29. Juli für 100 Euro in den Arcaden einkaufen, bekommen ein sommerliches Präsent. Dafür legen sie nur den Einkaufbon beim Promotionsstand auf dem Paseo vor. Aber auch alle anderen Kunden, die für 50 Euro oder mehr im Center shoppen waren, bekommen eine Belohnung: Nach Vorlage des Kassenbelegs erhalten sie einen Wertbon. Dieser lässt sich für einen Drink und einen Snack am Foodstand und am Cocktailtruck einlösen. Zudem werden süße Naschereien verteilt. Beim Gewinnspiel „Geldwirbel“ geht es um Schnelligkeit. In 30 Sekunden haben Glückspilze die Möglichkeit, so viele Geldscheine wie möglich zu fangen. Die Summe der gefangenen und festgehaltenen Scheine gibt es anschließend als Geschenkkarte. Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerben sich schon vorab oder an den Eventtagen selbst im Center, um dann beim Jubiläum live das Geld zu schnappen. Alles zu den Teilnahmebedingungen und zur „Special-Geldwirbel Runde“ am 29. Juli finden Interessierte auf der Website der Pasing Arcaden